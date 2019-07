Rivera pide a Sánchez que se ponga ya a negociar después de dos meses perdidos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha emplazado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que se ponga ya a negociar después de "dos meses perdidos" en los que ha incumplido el encargo constitucional del Rey de buscar aliados para formar Gobierno.

"Llevamos más de dos meses perdidos. El candidato que ha propuesto el Rey no está haciendo su trabajo. El señor Sánchez es el que tiene el mandato constitucional y desde el minuto uno se tenía que haber puesto a trabajar, subrayó Rivera tras una reunión con el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza.

En su opinión, Sánchez tenía que haber creado un comité negociador y ponerse a negociar con sus socios ideológicos. "A los españoles, que el Gobierno se llama de colaboración, de cooperación, cuántas sillas tenga Podemos, cuántas el PSOE, le da igual. Lo que queremos es que España funcione y el único que puede poner esto en marcha, lamentablemente, es el señor Sánchez", indicó.

"Sánchez no mueve ni un dedo"

El presidente de Cs lamentó, igualmente, que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se haya puesto "al servicio del PSOE y no de todos los españoles" al colocar la investidura para dentro de tres semanas. "Perder otro mes casi e irnos a casi tres meses después de las elecciones porque Sánchez no mueve un dedo, no parece responsable. Le pido a Sánchez que se ponga a trabajar como hacen todos los españoles cada día que levantan la persiana", insistió.

Ciudadanos, por su parte, se pondrá ya en marcha con iniciativas en el Parlamento, exigiendo que haya sesiones de control al Gobierno como dictaminó el Tribunal Constitucional tras un recurso del PSOE y Cs la pasada legislatura ante la inacción del Gobierno Rajoy, y en su papel "en la oposición".

"Sánchez no está cumpliendo una obligación constitucional, que es negociar y poner en marcha un Gobierno. Le pido que no pierda más el tiempo, que no maree la perdiz porque los españoles no nos merecemos un país bloqueado. Ahora mismo, Sánchez, con su inacción, su incapacidad para formar Gobierno, está bloqueando el país y pretenden bloquear el Congreso", concluyó.