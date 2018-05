Rivera quiere que se mantenga el 155 en Cataluña aunque haya un nuevo Govern

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que "lo de Cataluña no se soluciona con una investidura, es un proceso largo" y mantendría activo el artículo 155 aún cuando haya un nuevo Govern. "Aunque haya Govern, no se puede levantar el 155 hasta que no se produzca una vuelta a la Constitución y al Estatut", ha dicho.

En una entrevista en Telecinco este jueves Rivera se ha reafirmado en su amenaza de dejar de apoyarle "si no aplica la Constitución", algo que considera "innegociable".

Estas declaraciones llegan después de un 'rifirrafe' en el Congreso en el que el líder de la formación naranja recriminó al Gobierno no haber recurrido el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comin, y Rajoy acusó a Rivera de "estar de aprovechategui" y no comportarse adecuadamente con el tema catalán "como hace el PSOE".

Pacto con los nacionalistas

Rivera ha recriminado al Gobierno que haya "pactado con el PNV y ERC" y "levantado el pie del acelerador" y ha mandado un mensaje a Rajoy: "Si fuera el presidente del Gobierno y estuviera en minoría, tendría una relación más fluida con el único partido que me ha apoyado".

"Si el gobierno ha decidido que el PNV toma decisiones por todos los españoles, Rajoy se quedará solo en esa aplicación (...) Es legítimo que Rajoy cambie de opinión y prefiera que los nacionalistas sean sus socios, pero no con nuestros escaños", ha añadido.

"Hay cosas que ha hecho Rajoy en las que no estaba de acuerdo, pero lo hablábamos y públicamente estábamos juntos"

Además, ha puesto en evidencia este jueves la "ruptura" que está viviendo el pacto entre su partido y el Gobierno de Mariano Rajoy al reconocer que no hablan desde enero: "Rajoy se mete en el búnker y hace cuatro meses que no hablamos de los temas de Cataluña. Antes lo hacíamos dos o tres veces por semana".

"Hay cosas que ha hecho Rajoy en este tiempo en las que no estaba de acuerdo, pero lo hablábamos y públicamente estábamos juntos. Ahora el Gobierno decide que el bueno de la película es el nacionalismo y que Ciudadanos no le conviene", ha dicho.

Preocupación por las encuestas

A la pregunta de si el distanciamiento tiene que ver con la subida de Ciudadanos en las encuestas y la bajada del PP, Rivera ha dicho que "entiende que Rajoy esté preocupado por las encuestas porque hay cierta obsesión".

"A Rajoy le incomoda mucho que su socio de investidura a la vez compita con él, como pasa con el PSOE, pero la crisis interna del PP no puede condicionar la política española", ha dicho.

Rivera ha recordado que Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña y el PP se quedó en el grupo mixto, y "desde entonces entró en crisis". Para el líder de la formación naranja, "el bipartidismo decadente se tambalea, y vive de la nostalgia", porque hace seis años "PP y PSOE controlaban un 60% de los escaños y ahora sólo disponen del 40%".