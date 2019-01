Rivera convoca las primarias de Ciudadanos para las elecciones europeas el 8 de febrero

Albert Rivera ha convocado las primarias de Ciudadanos para las elecciones europeas el 8 de febrero. El candidato que propone la dirección del partido como cabeza de lista es Luis Garicano. Se desconoce todavía si tendrá rivales.

Rivera también ha anunciado este lunes la autorización a los candidatos independientes Juan Vázquez en Asturias y Daniel Pérez en Aragón a presentarse a las primarias en sus respectivas comunidades. El líder naranja ha dicho que no serán las únicas incorporaciones de independientes para las municipales y autonómicas de mayo.

"El partido está abierto al talento interno, y hay mucho, pero también a que gente sociedad civil se pueda ir incorporando a la política", ha dicho. "Ciudadanos sale a ganar". Rivera ha dicho que los distintos procesos de primarias en autonomías y municipios se celebrarán entre febrero y marzo.

Error en Venezuela

Rivera ha calificado de "error histórico" la posición de España con Venezuela y ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que rectifique y reconozca a Juan Guaidó. El presidente naranja ha recordado que la Unión Europea no reconoce a Nicolás Maduro, puesto que rechazó la maniobra con la que depuso a la anterior Asamblea Nacional controlada por la oposición gracias a su victoria en las urnas.

"Maduro no es un presidente legítimo. No hay porque reconocerle ahora un papel que no va a ejercer: el de demócrata", ha asegurado en referencia al ultimátum de Sánchez para que convoque elecciones.

Rivera también ha cargado contar la "huelga salvaje" del sector del taxi en Madrid. Ha dicho que Ciudadanos defiende el derecho a elegir de los ciudadanos y que lo hay que hacer es modernizar el sector.

Sánchez ha roto todos los puentes

El presidente naranja ha vuelto a acusar a Sánchez de romper todos los puentes con el constitucionalismo. Y ha dicho que su partido no entrará a negociar unos Presupuestos que, en su opinión, se están negociando a cambio de indultos para los líderes del proceso separatista encarcelados.

Además, ha pedido la dimisión del alcalde de ERC que defendió en Twitter la agresión a un concejal de Ciudadanos en la localidad de Torroella de Montgrí este pasado fin de semana. "Es intolerable y debería dimitir un alcalde que se siente orgulloso de los totalitarios", ha afirmado.