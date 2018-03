Rivera: "Tenemos una oportunidad, nos están viniendo votantes de otros partidos"

Ciudadanos ha celebrado este sábado su primer Consejo General desde las elecciones catalanas. El líder de la formación, Albert Rivera, ha animado a su partido a seguir trabajando en las elecciones autonómicas y municipales, y "pensar en lo que nos viene, no sólo en lo que tenemos". "Que sepáis que la ejecutiva está trabajando para que sea un año fructífero", ha dicho.

"Es otra oportunidad como la de Cataluña para ofrecer a los ciudadanos un proyecto para España. Nos están viniendo votantes de otros partidos porque creen en este país. Tenemos que estar todavía más conectados, y esa labor es vuestra", ha añadido.

Además, Rivera ha dedicado gran parte de su intervención a hablar sobre la situación en Cataluña y ha asegurado que "el nacionalismo tiene un adversario principal que se llama Ciudadanos". Así, ha acusadoa los independentistas de buscar "lío" y querer "alargar el 'procés' porque no saben vivir de otra cosa".

"Que nadie intente tapar su basura con una estelada ni una bandera" Albert Rivera

"Han montado todo esto para tapar la corrupción, la mala gestión de Cataluña, proteger a unas pocas familias. Nuestra labor es recomponer la sociedad catalana y que nadie intente tapar su basura con una estelada ni una bandera", ha dicho.

"No sé cuántos candidatos imputados o encarcelados seguirán proponiendo, a ver si encuentran alguno que no lo esté. Cuando lo encuentren, que sepan que tendrán enfrente un proyecto para Cataluña y España, no solo para ganarles en votos y escaños, sino para gobernar", ha continuado.

"Los nacionalistas se aprovechan de la ley por culpa del PP y el PSOE"

También ha culpado a los dos principales partidos constitucionalistas de no poder gobernar en Cataluña y de los "privilegios" de los nacionalistas: "Ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto y reformar nuestro sistema electoral".

"A pesar de nuestra victoria en Cataluña, los nacionalistas se aprovechan de la ley por culpa del PP y el PSOE, luego que no se quejen si se quedan en el Grupo Mixto. Queremos un nuevo sistema electoral que no beneficie a los que quieren romper España", ha sentenciado.

Presupuestos

Rivera también ha criticado que "no hay un Gobierno fuerte", sino "debilitado por la corrupción"; y ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cumpla el acuerdo de investidura y piense "más en España que en su partido".

En este sentido, ha asegurado que si cumplen con lo acordado, se aprobarán los Presupuestos Generales "para devolver el esfuerzo a la clase media trabajadora". "Pedimos reformas para la clase media española, que está haciendo un esfuerzo para levantarse después de una crisis durísima. Los Presupuestos 2018 tienen que tener nuevas políticas sociales para la clase media trabajadora", ha apuntado.

El presidente de Ciudadanos también ha tenido palabras para los pensionistas, a quienes propone dar "60 euros más cada mes" a través de "una bajada del IRPF", para así "ayudar a la gente a tener recursos y vivir dignamente".