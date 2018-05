Albert Rivera ha anunciado que Ciudadanos rompe el pacto de investidura que firmó con Mariano Rajoy por la "crisis institucional" que vive España. El líder de Ciudadanos ha dicho este lunes que los casos de corrupción y el desafío separatista en Cataluña han liquidado la legislatura, pero ha tendido la mano al presidente del Gobierno para negociar una "salida ordenada" que conduzca a elecciones anticipadas en otoño. Y ha dicho que si Rajoy se niega a poner fin a su mandato tratará de impulsar su propia moción instrumental que sirva para ir a las urnas. Ciudadanos no tiene diputados suficientes para hacerlo en solitario.

Pero antes de llegar a ese escenario, el Congreso debatirá esta semana la moción de censura del PSOE. Rivera ha dicho que comparte el objetivo de poner fin a la legislatura, pero no la forma ni la precipitación. El líder naranja ha ofrecido a Pedro Sánchez pactar que la moción sea sólo para ir a las urnas. Otra de las condiciones es que el candidato fuera un independiente. A Sánchez no lo aceptaría en ningún caso. "Podemos reunirnos esta misma tarde", ha dicho. Si Sánchez mantiene la voluntad de no hablar con otros grupos, Ciudadanos votará en contra este viernes.

La Ejecutiva de Ciudadanos se ha reunido este lunes de forma extraordinaria para abordar la crisis política abierta en España. Rivera ha señalado que la corrupción "ha liquidado tanto la legislatura como el pacto de investidura" que Ciudadanos suscribió con Rajoy hace dos años. Con un Gobierno en minoría, débil y sin la posibilidad de legislar, Rivera ha asegurado que la única salida es dar voz a los españoles.

La oferta de Ciudadanos al Gobierno es pactar ese final de la legislatura. Rivera quiere asegurar que los Presupuestos se aprueban, que el constitucionalismo sigue unido en torno al 155 en Cataluña y que una vez se cumplan estas premisas, se convoquen elecciones en otoño.