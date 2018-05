Chile se ha convertido en el mejor país para innovar de Latinoamérica y el Caribe gracias, en cierto modo, a que el Gobierno ha hecho de la innovación uno de los ejes centrales de sus políticas de desarrollo económico. Y lo ha hecho en tiempo récord. Por lo que no es de extrañar que diversos agentes internacionales acudan al país alpino a conocer de primera mano las medidas que se han ido implementando en los últimos ocho años y que, según el estudio realizado por la Universidad Cornell, la escuela de negocios Insead y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -dependiente de la ONU- han llevado a Chile a ocupar la primera posición de la clasificación a nivel regional y el puesto 44 del ranking mundial, que engloba en total 128 países.

El último interesado ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El pasado 3 de mayo, el líder de la formación naranja se reunió con el recién elegido presidente Sebastián Piñera en busca de tejer una red de aliados a nivel internacional y mostró su interés hacia el ecosistema startup chileno, un polo de innovación y emprendimiento en el Cono Sur al que muchos no dudan en denominar 'Chilecon Valley'.

Chile es uno de los países del mundo con las mejores condiciones para tener startups y para tener innovación"

"En este momento el presidente Piñera representa un aliado para la política en España y la política europea", manifestó Rivera desde el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, quien destacó que España y Chile tienen "una magnífica relación" empresarial, económica y política.

"En Chile hay alternancia política y eso es visto desde Europa como una garantía. Este es un país serio, estable y con seguridad jurídica", destacó el presidente de Ciudadanos, que se refirió a Chile como un referente para España por ser "uno de los países del mundo con las mejores condiciones para tener startups y para tener innovación", un modelo que, según ha reconocido, quiere traer a España si le toca gobernar.

Aunque en el mencionado ranking España ocupa el puesto 28, por delante del país latinoamericano, Chile dispone de iniciativas mundialmente conocidas que le han catapultado a figurar en clasificaciones junto a Israel, conocida gracias al ensayo del periodista y escritor Saul Singer, como 'Startup Nation'.

El programa Startup-Chile

Sin duda el programa estrella es Start-Up Chile. Se trata de una aceleradora de negocios emergentes financiada por el Estado y consiste en atraer a los mejores y más brillantes emprendedores de todo el mundo, pero también del propio país.

En sus inicios, allá por 2010, la iniciativa buscaba atraer a los estudiantes internacionales de programas de MBA estadounidenses que habían ideado proyectos de gran potencial, pero no lograban obtener visados para permanecer en Estados Unidos y poder llevar sus iniciativas a término. Chile quería convertirse en la alternativa y ofreció, no sin las críticas de gran parte de la sociedad, a innovadores extranjeros una visa de residencia temporal de un año de y una subvención de 40.000dólares no reembolsable para desarrollar sus proyectos en el país.

Chile quería convertirse en la alternativa a las trabas que EEUU suponía para los emprendedores extranjeros: les ofreció una visa temporal y una subvención no reembolsable

Tras una primera fase piloto, llegó 2011 y desde el Gobierno, por aquel entonces también bajo el mando de Sebastián Piñera, se permitió que los mejores emprendedores nacionales se incorporasen al programa, eso sí, los proyectos debían ser de corte tecnológico y aspirar a tener un alcance internacional. Desde 2015, Start-Up Chile se ha convertido en un motor para impulsar la cultura del emprendimiento a través de diersos modelos de financiación y apoyo.

Aunque han aparecido algunas voces críticas que denuncian la falta de resultados tangibles del impacto directo en el sistema productivo chileno, lo cierto es que el programa chileno supone un gran peso en el ecosistema emprendedor de la región y ha fomentado la cultura emprendendedora, la diversidad y la internacionalización. Ha servido para poner a Chile en el mapa de la innovación.

Israel, la 'Startup Nation'

¿Ha perdido España liderazgo internacional en este ámbito? Lo cierto es que ya son varias las ocasiones en las que Rivera manifiesta su intención de convertir España en un hub de innovación. Y, aunque en esta ocasión, ha visto en Chile un modelo a seguir, el partido naranja suele apuntar a Alemania o a Israel, y más a este último. De hecho, a principios de enero Ciudadanos presentó una Proposición No de Ley en el Congreso con el fin de impulsar programas de intercambio para que los jóvenes españoles tuviesen la oportunidad de empaparse del modelo económico israelí en lo que a I+D+i se refiere.

En su texto, remarcan que durante los últimos 30 años los contactos entre ambos países se han caracterizado por el "buen entendimiento", recuerda "las raíces judías de nuestro país" y destaca, especialmente, las relaciones comerciales. "La consolidación oficial de las líneas estratégicas [sector farmacéutico, energías renovables, Smart Cities, nanotecnología, tratamiento de aguas, tecnología agrícola, tratamiento de residuos y Defensa] abre aún más el campo de acción sobre el que aunar esfuerzos para incrementar el número de oportunidades que representan tanto para nuestras empresas como para nuestros jóvenes", argumentan.