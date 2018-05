Aunque Ciudadanos y PSOE están negociando la moción de censura que llevaría a Pedro Sánchez a la Moncloa con una fecha electoral programada, Albert Rivera mantiene en público su postura de presionar al líder socialista, defendiendo su estrategia inicial de convocar elecciones o de presentar una moción "instrumental" a 24 horas de que se inicie el debate en el Congreso.

Rivera ha confesado en una entrevista en la COPE este miércoles que ha propuesto a "personas independientes que forman parte del PSOE" para esta moción, concretamente a los tres históricos socialistas Javier Solana, Ramón Jáuregui o Nicolás Redondo; pero, según dice, Sánchez se ha negado.

Según el líder de la formación naranja, Sánchez quiere "ser presidente a cualquier precio", y no piensa apoyarle "porque el problema no es quitar a Rajoy para poner a Sánchez, sino formar gobierno con los separatistas". "Han dado un golpe de estado y si los tuviera al lado, me plantearía retirar la moción. Yo con ellos no voy ni a la vuelta de la esquina", ha dicho, en relación al apoyo de ERC y PdCAT.

Si Rajoy toma la iniciativa y plantea elecciones, el PSOE tendrá que retirar su moción porque me consta que hay muchos barones socialistas que no están de acuerdo" Albert Rivera

En cuanto al Gobierno en funciones, Rivera considera que es "frágil y débil" para afrontar los problemas, no sólo de corrupción sino también en Cataluña; pero si tomara la decisión de convocar elecciones, le apoyaría. "Si Rajoy toma la iniciativa hoy mismo, reconoce que la legislatura está agotada y plantea elecciones después de garantizar los Presupuestos y el 155 en Cataluña, Sánchez tendrá que retirar la moción", ha asegurado.

"No apoyamos la moción de censura con los separatistas y con Sánchez como candidato" Albert Rivera

En este sentido, la propuesta pública de Rivera consiste en "unir fuerzas, dar voz al pueblo español" y, después de convocar elecciones, "pactar entre constitucionalistas para que ningún separatista saque tajada". "El adversario no es el socialista, el conservador o el liberal, sino el separatista", ha añadido, aunque critica la intención de Sánchez de llegar a la Presidencia y cree que "debería haber tenido paciencia y no haber puesto en jaque la unión del país".

Pero, según ha podido saber Vozpópuli, Ciudadanos está cada vez más cerca de la moción de censura de Sánchez. Cuando el pasado martes el PSOE planteó la opción de "consensuar" la fecha de las elecciones si se le apoyaba como candidato, Ciudadanos respondió con un "no" ahora dudoso y difuminado, lo que podría hacer efectivo su proyecto hacia la Moncloa.