Albert Rivera se ha comprometido a que el español sea lengua vehicular en todas las escuelas públicas y concertadas del país. El líder de Ciudadanos ha dicho que incorporarán esta promesa a su programa para las elecciones del 28-A. Y ha precisado que en las comunidades con lengua cooficial, esa idioma también será vehicular.

"Si soy presidente del Gobierno, el español será lengua vehicular en toda España. Y nadie tendrá que escoger entre una y otra si no quiere", ha dicho.

Rivera ha agradecido a los diputados de su grupo parlamentario (32 escaños) el trabajo de esta legislatura. En una intervención ante su grupo en el Congreso, ha lanzado un mensaje optimista. "Habrá más escaños naranjas", ha dicho. "Y lo que queremos es que ayuden a formar un nuevo Gobierno".

El presidente de Ciudadanos ha dicho que la entrevista de Pedro Sánchez en TVE ha dado la razón a la decisión unánime de su Ejecutiva nacional de vetar cualquier pacto con el PSOE. En opinión de Rivera, Sánchez está dejando la puerta abierta a resucitar sus pactos con Podemos y el separatismo.

Y ha recordado que Ciudadanos desbloqueó la legislatura negociando un pacto con Mariano Rajoy que no querían cuando el PSOE se enrocó en el no es no.

Rivera ha dicho que Ciudadanos es la alternativa liberal y moderna a Sánchez. Es su manera de desmarcarse del PP y Vox, que, sin citarlos, ha dicho que presentan opciones conservadoras que miran al pasado y se regocijan en bandos de rojos y azules. Y ha asegurado que lo que se juega el 28-A no sólo es un "cambio de gobierno", sino un "cambio de era".

"Cada voto a Ciudadanos es un voto para que Sánchez se vaya a la oposición", ha dicho. "Queremos liderar un gobierno moderno, avanzado y sin etiquetas".