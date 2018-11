Rivera: "No quiero vivir en un país donde ser español, llevar la bandera o ser guardia civil sea una provocación"

Albert Rivera lamenta que el Gobierno cuestione la presencia de Ciudadanos en Alsasua. Y asegura que no se puede llegar a un límite en el que el simple hecho de ser español o guardia civil se catalogue como "una provocación" por parte de algunos.

Rivera rememora en una entrevista con Vozpópuli lo ocurrido en este municipio navarro. En su opinión, algunas escenas le recordaron a un capítulo de Patria, la novela de Fernando Aramburu que retrata la asfixiante presión del nacionalismo en un municipio del País Vasco.

Pasado unos días, ¿qué imagen le ha quedado de Alsasua?

Estando en la política catalana uno vive cosas muy surrealistas, muy difíciles y muy duras. Pero reconozco que me ha marcado bastante lo que viví aquel día. Creo no nos tomamos suficientemente en serio cómo puede llegar a romper una sociedad el nacionalismo. Lo que vimos el otro día es fruto de una sociedad donde el nacionalismo campa a sus anchas. La escena que vivimos el otro día me recordó a un capítulo de Patria. Vimos gente muy violenta. He estado en muchas situaciones complicadas en mi carrera política, pero la virulencia que vi contra la Guardia Civil, contra la Policía Foral, contra nosotros, contra Fernando Savater, contra las víctimas...

¿Por qué cree que se siguen produciendo situaciones como las de Alsasua?

PP y PSOE han pecado de esa ansia de buscar los escaños nacionalistas a cualquier precio. Por eso me preocupa tanto lo del sanchismo, porque tengo la sensación de deja vu, de que esto ya lo hemos vivido, y que además ahora son más, tienen más fuerza en la sociedad y tienen todos los resortes.

Llevo 11 años como un Pepito Grillo en el Parlamento de Cataluña y luego a nivel nacional diciendo cuidado con el nacionalismo, cuidado con las escuelas, cuidado con la televisión pública, cuidado con lo de Omnium Cultural y la ANC. Ojalá me hubiera equivocado porque lo sufro en primera persona. Lo que quiero decir es que después de 40 años si hay que hacer reformas que sean para garantizar la Constitución no para liquidarla.

¿Qué opinión le merecen las críticas del Gobierno?

Lo que más me ha marcado de Alsasua no es lo que viví aquel día, sino lo que viví el día después con el Gobierno de España atizando a los demócratas. Eso es lo que no habíamos vivido hasta ahora. Los que hemos vivido desde lejos pero con admiración lo que hicieron Nicolás Redondo, Mayor Oreja, Basta Ya!, el Foro de Ermua... Veíamos a los violentos en un lado y a los demócratas en otro. Y el PSOE estaba donde tenía que estar, que era Nicolás Redondo, que era Rosa Díez. Las barbaridades que nos dijo Ander Gil a Fernando Savater, a nosotros, a los policías, a las víctimas y no decir ni una palabra del carnicero de Mondragón (el etarra Jesús María Zabarte condenado por 17 asesinatos), y no decir ni una palabra de los que tiraban piedras. Eso es lo ha quebrado moralmente al PSOE.

¿Le sorprendió que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les acusara de generar crispación?

No diría que me ha sorprendido, me ha dolido. Yo tengo muy buena opinión y lo he dicho públicamente de Grande-Marlaska. Creo que hizo un gran trabajo junto a otros jueces y fiscales. Y lo sigo pensando. Pero que haga una entrevista diciendo que hay que vigilar donde uno va, y que ya sabe uno a lo que va. Que lo diga Bildu, vale. Pero que lo diga el ministro del Interior del Gobierno de mi país me preocupa. Yo pensaba que uno tiene que ir a defender la libertad y manifestarse en cualquier rincón de España con todas las garantías y sin ningún pero.

Al final va a ser una provocación vivir en una casa cuartel, porque claro te vienen a linchar y a tirar la puerta. Y va a ser una provocación ser español, y va a ser una provocación hablar español o llevar la bandera de tu país. Yo no quiero vivir en un país donde ser español sea una provocación, donde llevar la bandera de España sea una provocación o ser guardia civil sea una provocación. Creo que es lo normal en un país normal. Lo que no es normal es que haya violentos y lo que es menos normal es que el Gobierno de la nación se apoye en esos violentos como Bildu para gobernar con una moción de censura.

Usted ha pedido el cese de Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado.

Qué condición moral tiene el PSOE para decir cosas como las que dijo Ander Gil. Yo me quedo con Edu Madina y me quedo con los socialistas vascos como Nicolás Redondo, me quedo con Paco Vázquez que se iba a hacer campaña al País Vasco con sus compañeros socialistas amenazados. Pero ese PSOE ya no está. Ahora tenemos a los Ander Gil y las Adriana Lastra de turno frente a lo que había sido un partido que he respetado siempre.