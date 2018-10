Rivera, entre la espada y la pared: Vox quiere reventar su mitin en Alsasua

"Abascal ha jugado bien". En Ciudadanos admiten que el líder de Vox les ha metido en un buen lío. Santiago Abascal ha anunciado que Vox -y él mismo en su nombre- asistirá al acto que la plataforma España Ciudadana tiene previsto celebrar el 4 de noviembre en la localidad navarra de Alsasua. El partido de Albert Rivera dice que el evento es abierto a todo el mundo y que no piden derecho de admisión. Pero, en privado, la preocupación es máxima.

La irrupción de Vox en las encuestas es un dolor de cabeza para el PP. Pero también para Ciudadanos. Los dos partidos del centro derecha han optado por evitar el cuerpo a cuerpo, conscientes de que hay votos en ese caladero.

Abascal está aprovechando la actitud defensiva y en algunos casos comprensiva, como ha ocurrido con Pablo Casado o José María Aznar, para campar por España con un discurso anti inmigración y contra las comunidades autónomas. En este caso, Vox ha puesto en un severo aprieto a Rivera, brindando el apoyo de su partido a España Ciudadana en Alsasua. Dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidos en este municipio navarro hace dos años.

VOX apoyará y asistirá a la convocatoria de @ESPCiudadana en Alsasua. Quienes estamos en la derrota de la violencia y el miedo y en el triunfo de la libertad y la unidad de España debemos estar unidos en lo esencial. https://t.co/e69A9Mcqry — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 22 de octubre de 2018

"No es un acto de Cs"

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha restado importancia a la autoinvitación de Abascal. Y ha dicho que el acto de Alsasua está organizado por la plataforma España Ciudadana y no por el partido. "No es un acto de Ciudadanos como partido. Es un acto de España Ciudadana, una plataforma abierta en la que no se le va a preguntar a la gente que venga qué partido piensa votar en las próximas elecciones", ha dicho.

Arrimadas ha evitado calificar a Vox como partido de "extrema derecha". En el PP ocurre tres cuartos de lo mismo. Mientras las dos formaciones rechazan cuestionar a Vox, las encuestas -la última de Metroscopia para el grupo Heraldo de Aragón- sitúan a los de Abascal con un 5,1% de intención de voto. Vox obtuvo el 0,20% de las papeletas en las elecciones del 26-J del 2016.

Rivera ha llevado España Ciudadana a terrenos resbaladizos por primera vez desde su nacimiento en mayo. Alsasua marca un punto de inflexión en el tipo de actos que se ha organizado hasta el momento. La caravana de la plataforma sólo ha hecho parada en grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla.

Alsasua tiene apenas 7.500 habitantes y una mayoría claramente nacionalista e independentista, según los resultados de las municipales del 2015. La visita de Rivera a esta localidad se prevé tensa. Ciudadanos ha propuesto eliminar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla la anexión de Navarra al País Vasco.

¿Cancelar el acto?

Si además participa Vox puede pasar cualquier cosa. Ocho personas fueron condenadas por la agresión a los guardias civiles, de los que siete entraron en prisión. Cinco de estos ocho encarcelados ya han sido trasladados a cárceles del País Vasco.

La dirección de Ciudadanos pide calma, pero duda sobre cómo gestionar la presencia de Abascal y sus seguidores. "Es una convocatoria abierta. Puede ir quién quiera", insisten. "Nosotros hemos anunciado un acto, ¿tenemos que cancelarlo ahora?", se preguntan. La formación naranja cree que Vox persigue la suspensión del acto para rentabilizarlo electoralmente frente a Rivera.

Fuentes de Ciudadanos recuerdan que no es la primera vez que un miembro de otro partido asiste a un acto de España Ciudadana. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, acudió a una concentración organizada por esta plataforma en Barcelona para condenar la agresión a una mujer que retiraba lazos amarillos. La protesta fue tensa. Montserrat fue insultada. Un manifestante agredió a un cámara de televisión.