"Nadie nos ha comentado nada. Es un consenso un poco raro". Así resumía un alto responsable de Ciudadanos el malestar que hay en la dirección del partido naranja con el Gobierno socialista. El decreto para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos no tendrá el apoyo de Ciudadanos, que se abstendrá. Sin embargo, la formación de Albert Rivera deja una puerta abierta al voto favorable si el proyecto se realiza por "consenso" y hay una "solución global" con la conversión del Valle de los Caídos en un monumento a la "reconciliación".

"Siempre estamos dispuestos a sentarnos y hablar. Habrá que ver qué nos pasan para votar", dicen fuentes de la Ejecutiva naranja sobre el decreto, que se aprobará el viernes en el Consejo de Ministros. "Todo pinta que no va a haber consenso ni solución global, pero es que no sabemos nada. Si no hay solución global en el sentido de que se construya un monumento a la reconciliación ni consenso difícilmente podremos apoyar".

La abstención rompe la línea histórica que Ciudadanos venía manteniendo desde su nacimiento en Cataluña hace más de diez años. El partido siempre ha votado a favor de exhumar los restos de Franco en mociones e iniciativas tanto a nivel nacional como autonómico.

Dudas en Ciudadanos

Nadie ha cuestionado en público la decisión, pero hay veteranos que no la comparten. Un diputado admitía en privado que la fórmula del decreto no se sostiene porque "ni es urgente ni propone alternativas", pero que el tema de Franco es poco dado a matices y que la gente se queda con el titular de que no se apoya. Otro parlamentario añade que si hay desacuerdo con la fórmula, el partido castigue a Pedro Sánchez en otra votación pero no precisamente en ésta.

La mayor parte de los diputadosnacionales de Ciudadanos ha tratado de explicar los matices de esa abstención en diversos mensajes de Twitter. La organización, dicen, está a favor de exhumar los restos de Franco, pero que no comparten las formas que ha utilizado el PSOE.

Es inaceptable q en el siglo XXI siga habiendo en España un monumento colosal en homenaje al dictador. Dicho esto, la fórmula del Decretazo (“extraordinaria y urgente necesidad”) sin un proyecto de reconciliación y memoria consensuado para el Valle, no ayuda a construir futuro. — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) 22 de agosto de 2018

Lo que peor ha sentado en Ciudadanos es que el presidente del Gobierno esconda sus cartas hasta el último momento. Y le critican que rompa el consenso que alcanzó el Congreso en una proposición no de ley aprobada en mayo del 2017. La moción instaba al Ejecutivo a exhumar al dictador, reubicar en un lugar no preeminente los restos de José Antonio Primo de Rivera y reconvertir el Valle de los Caídos en un espacio para la "cultura de la reconciliación". La proposición contó con el voto a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP.

"La proposición habla de afrontar las recomendaciones del informe de expertos en las que se pide una solución global y el necesario consenso. Está claro que no estaremos votando lo mismo que en mayo", dicen desde la dirección de Ciudadanos. "No comparto las formas, ni que sea decreto ley ni la falta de consenso y de previsión. No se puede hacer así y desde luego, no se puede hacer sin contar con la mayoría del arco parlamentario", dijo Rivera en Onda Cero.

Recurso del PP

El PP, por su parte, tampoco lo apoyará y ha anunciado que recurrirá el decreto al Tribunal Constitucional. ElPP considera que esa fórmula está reservada solo para cuestiones de urgente necesidad. El secretario General del partido, Teodoro García, ha dicho que se intenta "reabrir lo que el consenso constitucional cerró hace 40 años".

García Egea ha acusado a Sánchez, de pretender "revertir" los decisiones de la Transición y le ha pedido que no alimente "viejos debates" que retrotraen "a la España en blanco y negro del enfrentamiento y la confrontación" solo para mantener su fragilidad parlamentaria y contentar a sus socios. A pesar de la oposición de PP y Ciudadanos, el Gobierno tiene prácticamente garantizada la convalidación del decreto gracias al respaldo anunciado de Podemos y los grupos nacionalistas. La votación está prevista para mediados de septiembre.