Rivera pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso por la polémica del mediador

Ciudadanos ha pedido una comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique la figura del mediador que quiere introducir en el diálogo con la Generalitat de Cataluña. Albert Rivera ha dicho que la legislatura, que ya está agotada, ha dado un giro "peligroso" al inventarse una relación bilateral que no existe.

"No podemos vender la soberanía nacional, ni crear marcos paralelos a las instituciones y la Constitución. El único marco para hablar es el Congreso y el Senado", ha dicho Rivera, que insiste en que la única salida es la convocatoria de elecciones generales. "Esto es una democracia, no una dictadura. No aceptamos que los que han dado un golpe de Estado nos impongan las condiciones".

Rivera ha dicho que Sánchez está superando todos los límites. Y ha dicho que los 21 exigencias que reveló el presidente de la Generalitat, Quim Torra, son "basura". "Lo primero que hubiera hecho ante un documento así es aplicar el 155", ha dicho.

El líder naranja ha dicho que su partido no participará en una mesa de partidos nacional o autonómica al margen de las instituciones para hablar solo con los separatistas de privilegios. Y que no puede ser que los que se saltaron la ley y la Constitución en octubre del 2017 tengan una mesa ad hoc.

"Si es una comisión para hablar de la financiación autonómica y las infraestructuras de todas las comunidades, sí. Ese es el problema tratar de manera distinta a una comunidad autónoma porque unos señores han dado un golpe de Estado", ha reiterado. "Esto es un Estado autonómico con soberanía nacional, no es un Estado confederal".

Rivera también ha lamentado que el PSOE acepte y "se trague todo esto". "El sanchismo se ha apoderado del poder del PSOE y tiene perplejos a muchos socialistas", ha afirmado en referencia a las palabras del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page. "Me sorprende que el PSOE acepte y se trague todo esto. ¿El PSOE va a cambiar de rumbo?", ha añadido.