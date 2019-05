Rivera arrebata a Casado el foco de la oposición con su reproche a Batet

Albert Rivera ha logrado arrebatar el foco de la oposición a Pablo Casado en el arranque de la legislatura. El líder de Ciudadanos ha hecho un duro de reproche a la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por permitir las fórmulas de acatamiento de la Constitución que han utilizado los diputados separatistas y nacionalistas.

"Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. España es una democracia", ha dicho Rivera, que ha pedido el turno de palabra a Batet por una cuestión de orden. "Personas que han atacado las instituciones del Estado, que han pisoteado la dignidad de España; hoy han venido a humillar a los españoles".

"Esta Cámara merece que usted nos defienda a todos los españoles", ha añadido.

Batet no interviene

Batet ha respondido a Rivera que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permitía esas fórmulas, mientras que se prometiera la Constitución. Y no ha concedido más intervenciones.

Después de finalizar la sesión, Casado ha comparecido en rueda de prensa. Y ha calificado de "bochornoso" lo ocurrido en el Congreso. Y ha acusado a Batet de "cómplice" en el blanqueamiento de los diputados presos.

El líder del PP ha dicho que no solicitó la palabra porque no había lugar a intervenir. Y no ha querido entrar en más debates sobre si Rivera se le ha adelantado. O el PP no ha sabido reaccionar. Ciudadanos y PP libran una batalla por el liderazgo del centro derecha tras las generales del 28-A, que dejaron al partido naranja a menos de un punto de los populares.

"Hay varios diputados que han venido a ultrajar la ley de leyes y la soberanía nacional", ha añadido. "Esta Cámara no se merece esto y la historia de España no merece este escarnio. Esto es lo que nos espera si no se logra hilvanar un cambio de rumbo el 26 de mayo".

Nueva fórmula de acatamiento

Casado ha exigido a la nueva presidenta que revise los acatamientos para ver si hay algún incumplimiento legal. Y ha anunciado que el PP propondrá al Congreso que se fije una fórmula obligatoria de acatamiento de la Constitución para los nuevos diputados.

El presidente del PP ha pedido también la suspensión inmediata de sus funciones de los líderes separatistas encarcelados.