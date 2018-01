Rivera ahonda la crisis con el PP: "Rajoy no quiso aplicar el 155 antes del 1-O"

Ganar las elecciones en Cataluña no es "suficiente" para un partido en ascenso como Ciudadanos. Con el foco en las próximas elecciones autonómicas y municipales, Albert Rivera ha participado este miércoles en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa en el hotel Ritz de la capital, donde ha aprovechado para explicar a los más de 600 invitados los pilares de su proyecto de país, pero también para desmarcarse del 'bipartidismo' en general -ha criticado la "podemización" de los socialistas- y del Gobierno de Rajoy en particular, a quien ha reprochado la demora en aplicar el artículo 155 en Cataluña.

La guerra que atraviesan PP y Cs ha vuelto a quedar en evidencia desde el arranque del evento, cuando Eduardo Serra, ministro de Defensa del Gobierno de José María Aznar, irrumpía en escena para defender la trayectoria del líder de la formación naranja. Serra, que antes de ocupar aquel cargo también había sido subsecretario y secretario de Estado de Defensa en los años 80 con el socialista Felipe González, ha desatacado "el espíritu de equipo y disciplina" de Rivera en un momento en el que, según el histórico político hay que huir del "aislacionismo". El respaldo de Serra, que preside actualmente la Fundación Everis, consultora de desarrollo de negocio y aplicaciones tecnológicas, se suma así al apoyo brindado en numerosas ocasiones al líder de Ciudadanos por parte de Aznar, en detrimento, según la cúpula del PP, del que fuera su propio partido.

Pero la tensión con Rajoy va más allá de los guiños de los ex dirigentes políticos. Los resultados de las elecciones catalanas y el ascenso de Cs al que apuntan las últimas encuestas ha sembrado el nerviosismo entre los populares que, en busca de frenar la expansión de Rivera a nivel nacional, están reforzando su relación con los socialistas y divulgando con esmero que quién se encargó de poner coto al desafío secesionista fue el PP con la aplicación del 155. Minutos más tarde de que el presidente del Gobierno asegurase en una entrevista en 'Onda Cero' que el artículo 155 había restituido la legalidad en Cataluña y que su Ejecutivo cesó al gobierno autonómico que se situó en la ilegalidad; convocó elecciones y logró un consenso nacional en defensa de la ley, la unidad, la soberanía y los derechos de todos los españoles, Rivera ha reprochado que el 155 llegó tarde y que Rajoy no quiso aplicarlo antes del 1-O, jornada en la que se celebró el referéndum ilegal.

Educación y Mossos

Según el presidente de Cs, él mismo pidió aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras los acontecimientos del 6 y el 7 de septiembre en el Parlament, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se negó a activarlo antes del 1 de octubre y por eso durante la jornada del referéndum se hizo una gestión "desastrosa" que perjudicó a España. Además, ha tildado la gestión y organización del dispositivo policial de "chapuza" y ha reprochado al presidente del Gobierno no haber hecho una "intervención parcial", al menos, en Educación y en los Mossos que, de acuerdo a su visión, no iban a colaborar y Rajoy "estaba advertido".

"Nos tendrán que explicar la chapuza de dispositivo. Rajoy y Zoido nos comunicaron que habían hablado con los Mossos y que iban a colaborar... ¿Para desmontar su propio golpe?", ha ironizado Rivera. "¿Alguien pensaba que los colegios no iban a cerrar?", ha añadido. Pero este no ha sido el único reproche al Gobierno. A medida que Rajoy iba respondiendo las preguntas de Carlos Alsina, Rivera contestaba a petición de los asistentes y el asunto de los Presupuestos Generales del Estado no tardó en asomar. Si el dirigente popular aseguraba que no había recibido por parte de su socio de investidura la exigencia de que la senadora popular, Pilar Barreiro, debía dimitir tras ser imputada en el marco de la trama Púnica, Rivera se lo decía este miércoles.

"Los pactos se tienen que cumplir, Rajoy tiene que tener palabra. Le pido que cumpla. Hay un punto del acuerdo que dice que los imputados por corrupción política abandonan su escaño y se defienden en primera instancia. Si cumple su compromiso, habrá presupuestos", ha advertido. "Villegas se lo ha dicho a Maíllo, que lo sabe muy bien", ha revelado en alusión a las conversaciones que el secretario general de la formación naranja mantiene con el coordinador general del PP. Además de la dimisión de Barreiro, Rivera ha ha "rogado" a Rajoy que evite el "show" que supondría que Carles Puigdemont acudiese a la investidura en el Parlament. La tensión por la que atraviesan ambas formaciones ha podido observarse a lo largo de los tres salones en los que se han repartido los más de 600 invitados al foro, donde no había ningún diputado de las dos principales fuerzas del país, pese a celebrarse a dos pasos del Congreso.