Rivera deja en el aire su acuerdo de investidura con el PP por la condena de Gürtel

Albert Rivera ha dejado en el aire su acuerdo de investidura con Mariano Rajoy y el PP por la condena del caso Gürtel. El líder de Ciudadanos ha anunciado este jueves que la sentencia "marca un antes y un después" en la legislatura porque "pone en jaque la credibilidad del Gobierno".

"No es una sentencia más", ha dicho Rivera. "Por primera vez en democracia tenemos un partido condenado por corrupción en el Gobierno de España".

Rivera ha comunicado que evaluará las consecuencias políticas de la condena en la próxima Ejecutiva nacional del partido, que está prevista para el próximo 11 de junio. El líder naranja no ha querido especular con una moción de censura ni con cualquier otra respuesta. Parece casi descartado que Ciudadanos proponga otro candidato distinto a Rajoy, como hizo en el caso Cifuentes en Madrid. "Es una condena contra un partido y no contra una persona en concreto", ha precisado.

"Defender la Constitución con las manos limpias"

Rivera, que en la víspera contribuyó a sacar adelante los Presupuestos, dispone de un abanico de opciones. Las más probables pasan por la ruptura del pacto parcial o totalmente. Ciudadanos, ha dicho, no toma decisiones en caliente, pero ha dejado entrever que su relación como socio preferente del PP está en jaque. El presidente naranja ha reconocido que Gürtel se ha conocido en un momento de especialidad debilidad por el desafío separatista en Cataluña y que España necesita un gobierno fuerte para aplicar la Constitución.

"La Constitución hay que defenderla con las manos limpias. Algunos van a intentar aprovechar esta debilidad para poner en jaque la unidad de los españoles ", ha dicho. "En el momento más delicado para España, en el que sigue el desafío separatista con Torra al frente en el momento en el que más necesitamos un Gobierno fuerte con consenso, justamente llega una condena por corrupción al Gobierno que nos debilita como país y en particular debilita al Gobierno de España".

"Por eso y porque nos importa España, y fuimos el único partido que apoyó la investidura de Rajoy, ciudadanos va evaluar lo que pasa en el resto de legislatura. Hay un antes y un después en la relación con el Gobierno", ha añadido.

Avisamos en la investidura

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel. El tribunal considera acreditado que se creó un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes" del PP.

Rivera ha recordado que en el debate de investidura, cuando dieron su apoyo a Rajoy, ya avisaron de que "estarían muy vigilantes para que el PP no tapara la corrupción". "Hoy me reafirmo en esas palabras que sé que no gustaron a muchos", ha dicho. "Pero la condena es a un partido, el PP, al que apoyó mi partido en una investidura, y por lo menos hay que evaluar y tomar decisiones".