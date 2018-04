Rivera ataca a Sánchez por rechazar los Presupuestos como los separatistas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que la formación naranja ha pactado con el PP incluyendo medidas sociales como la rebaja del IRPF para las rentas más bajas o la ampliación del permiso de paternidad a cinco semanas.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente de la Ejecutiva naranja, Rivera ha reprochado al líder socialistas que vaya a oponerse a los PGE como los independentistas catalanes, quienes, ha dicho, no quieren "estabilidad" en España para sacar "réditos políticos y judiciales".

"Tengo que lamentar que el PSOE esté bloqueando de manera irresponsable los Presupuestos. El señor Pedro Sánchez está instalado en el 'no es no', que no sirve para un tiempo nuevo, para pensar más en España que en las siglas, y más en el país que en tu carrera personal. El 'no es no' está llevando a PSOE a una posición cada vez más irrelevante en la política nacional; ha optado por podemizarse", ha señalado Rivera.

En esta línea, el dirigente centrista ha recordado a Sánchez que "Junts per Cat le está diciendo al PNV que haga chantaje para no apoyar los presupuestos, buscando réditos políticos y judiciales. Me consta que en el PSOE no todo el mundo está de acuerdo con la posición de Pedro Sánchez", ha deslizado Rivera en su comparecencia ante la prensa en la sede de Ventas.

"Junts per Cat ha pedido al PNV que no haya presupuestos. Que se pregunte Pedro Sánchez qué hay que hacer. No pasa nada por abstenerse o pedir una negociación con nosotros y con el PP sobre estos presupuestos", ha proseguido el presidente de C's. Los PGE de 2018 inician mañana en el Congreso su tramitación parlamentaria, con posibilidad de enmiendas.

Así, Rivera ha insistido en el que el PSOE tiene en su mano la aprobación de los Presupuestos con la abstención de "algunos diputados" o de todo el grupo parlamentario. "Quiero pensar que le señor Sánchez o alguien va a cambiar de posición", ha remachado Rivera.

De quien "no esperamos nada es del PNV", ha manifestado. "No esperamos nada de los nacionalistas. Y ahora el PP se lleva las manos a las cabeza por lo que le dijimos, que no son de fiar, que solo miran por un interés territorial y no por el interés nacional, por el de todos los españoles", ha subrayado el dirigente centrista, criticando así al Gobierno del PP por su acuerdo con los peneuvistas en los PGE de 201, donde se pactaron partidas para los próximos años, entre ellas las del cupo vasco.

"Comandos separatistas"

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral si no salen los Presupuestos, Rivera no ha querido especular con la opción de que el Gobierno tire de decretos leyes para sacar adelante las principales medidas de su acuerdo con la formación naranja y retrasar así la convocatoria de elecciones.

"La única persona que puede convocar elecciones es el presidente del gobierno. Lo que queremos es que estas medidas salgan adelante en estos Presupuestos. Pido sentido de Estado al PSOE en una situación es muy delicada nacional e internacionalmente", ha incidido refiriéndose a Cataluña y advirtiendo de la "organización de comandos separatistas", en alusión a los CDR independentistas.

En este punto, Rivera ha pedido al Gobierno que refuerce la seguridad de los cargos públicos y de sus familiares en Cataluña. "Nos preocupan los comandos separatistas que se están formando, actuando con violencia, que se están movilizando para bloquear Cataluña", ha afirmado.

Sobre el auge de Ciudadanos en las encuestas, situándose por delante de PP y PSOE, Rivera ha destacado que "se nos percibe como un proyecto de futuro, y no del pasado. "Vamos a prepararnos para gobernar; a nuestros candidatos y cargos públicos vamos a formarles para hacerlo mejor que PP y PSOE si algún día gobernamos", ha sentenciado.

"Parece que se está acentuando un vuelco político de los españoles al centro. Hay que ser muy cautos y humildes, pero que una decena de encuestas consoliden un cambio sensato es siempre mejor que el cambio venga por el populismo o por el nacionalismo", ha declarado Rivera. Para el líder de C's, estos sondeos muestran el "hartazgo del bipartidismo y la ilusión por una nueva etapa política". "Hay que prepararse para gobernar, para un proyecto de país y devolverle a los españoles las ganas de cambio que están mostrando las encuestas", ha apostillado.