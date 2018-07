Rivera utiliza una sentencia de Marlaska para rechazar el acercamiento de presos de ETA

Albert Rivera ha utilizado una sentencia del juez Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, para rechazar el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco. El líder de Ciudadanos ha leído parte de esa sentencia, del 2015, en su réplica a al presidente Pedro Sánchez durante el debate sobre política general que ha tenido lugar en el pleno.

"Esta norma general (la de intentar acercar presos) a menudo se ve limitada por diversas circunstancias, entre ellas el respeto debido a la dignidad de las víctimas, que se vería quebrantada si los victimarios vivieran en instituciones próximas", ha recordado Rivera. "Yo estoy de acuerdo con esta sentencia, pero usted ya no. ¿Sabe de quien es esta sentencia? Del señor Marlaska, ministro del Interior".

"Si usted ha decidido por los cinco escaños del PNV y los dos de Bildu cambiar a una política de privilegios a los presos, usted lo puede hacer pero lo debe explicar", ha añadido.

Rivera ha exigido además al presidente del Gobierno que rectifique y publique la lista de beneficiados por la amnistía fiscal del anterior Ejecutivo. El líder de Ciudadanos ha dicho que prohibir por ley las amnistías no significa nada y ha recordado la promesa que hizo Sánchez cuando era líder de la oposición y le ha acusado de intentar ocultar a algunos beneficiados por esta amnistía.

"La sentencia es firme, pero no impide que se publiquen los nombres. Le exijo que cumpla, que rectifique y no tenga miedo a la transparencia", ha dicho Rivera. "¿Quién habrá en esa lista de la amnistía fiscal que usted no la quiere publicar?. Usted se comprometió en esta tribuna que en cuanto llegará al gobierno la publicaría y usted se ha subido a esa tribuna y ha dicho que no la va a publicar. ¿Hay algún socialista?"

Rivera ha calificado de "indecente" la actitud equidistante que, en su opinión, mantiene en Cataluña "entre golpistas y demócratas". El presidente naranja ha cargado contra el presidente durante su turno en el pleno, acusándole de romper el bloqueconstitucionalista "para conquistar el voto de Torra y Rufián" y ha considerado una vergüenza que el Gobierno "no diga ni mu" cuando se impide al jefe del Estado viajar "a una parte del Estado".

Tras escuchar los planes de gobierno de Sánchez, el líder de la formación naranja le ha reprochado reiteradamente que lleve cuarenta y cinco días "ocupando la Moncloa" y abonando un alquiler, "que no lo paga usted sino España" -ha recalcado- a los separatistas, nacionalistas y Pablo Iglesias.

"Es un gobierno sin rumbo, sin mayoría parlamentaria, sin votos en las urnas, sin proyecto de país. Y esto más que un gobierno parece un comité electoral para unas elecciones", ha asegurado.

Con una intervención llena de reproches, Rivera le ha acusado, entre otras cosas, de "dinamitar" el pacto educativo, de votar en contra de la lucha contra la precariedad laboral y no proponer nada para reformar la administración pública. "No propone nada, solo volver al pasado. El socialismo en Europa suena al siglo XX, pero estamos en el siglo XXI", ha subrayado Rivera, lamentando, además, que haya planteado la subida de ocho impuestos: "a las familias, a la muerte, a los conductores con el 'dieselazo'...".

"Sus cuestiones ideológicas señor Sánchez, las van a pagar todos los españoles, ha insistido.