Rivera culpa a Sánchez del camino hacia la "insumisión" del separatismo en Cataluña

Albert Rivera ha responsabilizado a Pedro Sánchez del "camino hacia la insumisión" que a su juicio ha tomado el separatismo en Cataluña. El líder de Ciudadanos ha dicho que todavía no ha escuchado una palabra del presidente del Gobierno sobre el "clima de acoso e intimidación" que padecen jueces y cargos públicos en Cataluña.

"La situación en Cataluña va camino de la insumisión, camino del golpe a la democracia. Es una irresponsabilidad poner en manos de los separatistas a todos los españoles", ha dicho. "Lo que tenemos ahora son cuentas de la Generalitat descontroladas, embajadas abiertas, más millones de euros propaganda, purga en los Mossos, acoso y derribo a jueces y cargos públicos y al señor Torra y el señor Puigdemont decidiendo cada una de las cosas que suceden en España".

Rivera ha hecho balance en el Congreso del último período de sesiones, marcados por la moción de censura. El presidente naranja ha acusado al PSOE y Sánchez de "atrincherarse en La Moncloa" y ha exigido la celebración de elecciones. A pesar de que algunos voces han acusado a Rivera de equivocar su estrategia, el líder de Ciudadanos ha dicho que "volvería a votar en contra con las dos manos" y que se ha demostrado que el presidente mintió aquellos días y que su intención no era ir a las urnas, sino agotar la legislatura.

"No hay leyes, no hay techo de gasto, no hay mayorías parlamentarias estables, estamos en manos de Torra o Puigdemont. Todo lo que va a salir esta legislatura va a estar en manos de populistas y separatistas", ha dicho". "El señor Sánchez debería convocar elecciones para tener un gobierno fuerte".