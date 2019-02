Rivera acusa a Sánchez y Casado de pactos oscuros: "PP y PSOE son lo mismo"

"No sé que han pactado ustedes por detrás", ha espetado Albert Rivera a Pedro Sánchez y Pablo Casado en el último plenario del Congreso. El líder de Ciudadanos recordó que PSOE y PP se han puesto de acuerdo en numerosas cuestiones como, por ejemplo, para cerrar las comisiones de investigación sobre la tesis de Sánchez y la 'caja B' del PP de Rajoy.

Rivera ha enunciado una serie de puntos en los que socialistas y populares han actuado en forma similar, cuando no, en sintonía. Así, en su repaso de la política española de los últimos años, el presidente naranja recordó los "dedazos" para colocar a amigos al frente de las empresas del Estado, la inacción para atajar el adoctrinamiento del nacionalismo en las escuelas, la desidia ante la reclamada tarjeta de sanidad única, el bloqueo a toda posible reforma de la ley electoral y, como colofón, el pacto para renovar el CGPJ.

"PP y PSOE son lo mismo", proclamó el dirigente naranja al denunciar el intento de acuerdo entre los dos grandes partidos para nombrar un presidente del Supremo y del Poder Judicial. "Les pillamos con el carrito del helado, con reuniones secretas, whatsapps delatores, para quitar y poner jueces a su gusto". Propuso Rivera una vez más una ley de reforma judicial que aleje a los políticos de la Justicia y que ponga punto final de una vez a esos manejos para hacerse con el control de los altos estamentos judiciales.

Casado ignora a Ciudadanos y Vox

Casado, en su intervención de cierre de sesiones, ha optado por centrarse exclusivamente en la 'no gestión' de Sánchez y evitó referirse a Ciudadanos en todo momento. La estrategia del PP es ignorar, en la medida de lo posible, a Cs y Vox, sus directos rivales en as urnas.

El PP considera que la actitud de Casado de evitar insultos suavizar su tono tan ríspido hacia Sánchez está siendo valorado en sus tracking electorales. El PP ya roza los cien escaños, el PSOE sigue en cabeza y Cs no superaría la cincuentena. Casado pone enorme empeño en celebrar un cara a cara televisivo con Sánchez, algo que el líder socialista de momento no está por la labor, de acuerdo con lo que se piensa en Génova. Si no hay ese mano a mano televisivo, el PPno participaría en el debate a cinco, tal y como advirtió Javier Maroto este pasado lunes.