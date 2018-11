Rivera exige el cese de Ander Gil y acusa a Sánchez de "condenar la democracia"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al PSOE el cese inmediato de su portavoz en el Senado Ander Gil por lo que considera unas críticas "inaceptables" al acto del partido naranja en Alsasua. Gil dijo en las redes sociales que "los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral" fueron a "agitar el odio" al municipio navarro.

"Es inaceptable en democracia que el portavoz del PSOE en el Senado confunda a las víctimas y a los verdugos. Pedimos al señor Sánchez que no haga cómplice a todo el PSOE de las inaceptables palabras del señor Gil", ha dicho Rivera este lunes. "¿A este gobierno le molesta Fernando Savater y no el 'carnicero' de Mondragón. Lo que me molesta es que el Gobierno de España esté condenando la democracia".

El Gobierno habla de "crispación"

El líder naranja se refería a la presencia el domingo en Alsasua de Jesús María Zabarte, ex miembro de ETA conocido como el 'carnicero' de Mondragón. Zabarte fue condenado por el asesinato de 17 personas. Nunca ha mostrado el más mínimo arrepentimiento. Zabarte formó parte del grupo de centenares de personas que trataron de boicotear el acto de España Ciudadana.

Rivera ha lamentado las palabras de Gil y de ministros como el del Interior. Fernando Grande Marlaska ha dicho a la Cadena Cope que hay maneras de defender la españolidad de navarra sin crear "crispación".

"Hemos escuchado a ministros del Gobierno que nos venían a decir que tenemos que ir con cuidado a ver qué pueblos y ciudades y vamos", ha asegurado. "El sanchismo ha abandonado el constitucionalismo. Después de lo que he visto ayer y lo que estoy escuchando hoy se confirma que el PSOE deja de ser un agente del constitucionalismo para ser otra cosa. Y esa otra cosa es ser un socio del nacionalismo y el populismo, un socio de los que quieren liquidar España", ha añadido.

Rivera ha dicho que no van a pedir permiso a Torra, Puigdemont y Otegi para celebrar actos donde consideren oportuno. Y ha recordado que España Ciudadana habrá una nuevo convocatoria en Madrid el próximo 24 de noviembre.

Contra los indultos

Por otro lado, Rivera ha anunciado que Ciudadanos presentará en todos los parlamentos autonómicos la misma iniciativa contra los indultos a los líderes del proceso separatista en Cataluña. Ciudadanos llevó una moción al Congreso que instaba al Gobierno a comprometerse a no indultar a los presos catalanes. El Congreso tumbó la iniciativa que ahora se va votar en varias comunidades autónomas.