Rivera propone eliminar de la Constitución la posible anexión de Navarra al País Vasco

Albert Rivera ha presentado este sábado una propuesta de revisión a fondo del Estado autonómico. El líder de Ciudadanos ha anunciado un decálogo de reformas para que España, ha dicho, no se convierta "en un conjunto de tribus y chiringuitos". Durante un acto de la plataforma España Ciudadana en Sevilla, Rivera ha anunciado que su partido propondrá eliminar de la Constitución la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla la anexión de Navarra al País Vasco.

Rivera ha prometido que este decálogo "Por una España de ciudadanos libres e iguales", que ha definido como las "tablas naranjas" de la ley, será su hoja de ruta si se convierte en el presidente del Gobierno. Las medidas que ha presentado en el mitin celebrado en la Plaza de España de la capital andaluza -con un cierto pinchazo de asistentes y algunas sillas vacías- son un compendio de las iniciativas que el partido naranja viene planteando en el Congreso. Pero hay novedades importantes.

La más significativa afecta a la Constitución. Rivera quiere cerrar la puerta a cualquier intento del nacionalismo vasco o navarro de incorporar Navarra al País Vasco. Ciudadanos había sugerido esa idea en el pasado, pero nunca había sido tan claro como ahora. En su opinión, con un Estado autonómico consolidado 40 años después de la Constitución, no tiene sentido mantener la disposición transitoria cuarta. "Navarra no es el País Vasco", ha dicho. "No tiene sentido el anexionismo identitario".

El castellano, por delante

Rivera ha explicado que España se ha ido progresivamente "descentralizando y rompiendo". Y ha dicho que es hora de revisar "todo lo que no funciona" para que España sea un verdadero Estado autonómico. Las propuestas de Rivera plantean una recentralización del país en muchos aspectos. "El Estado autonómico no se pensó para enfrentar a los españoles", ha explicado. "Si el PP y el PSOE quieren seguir cediendo al PNV o ERC, ya lo haremos nosotros. Hemos venido para esto".

Además de la cuestión navarra, que está encima de la mesa en el debate sobre la reforma del estatuto vasco, Rivera ha propuesto convertir el castellano en lengua vehicular en toda España. El líder de naranja no ha concretado demasiado esta medida, pero ha pedido reforzar la presencia del español en las aulas o los medios de comunicación en las comunidades bilingües. Rivera ha recordado iniciativas como la eliminación de barreras lingüísticas para el acceso a la función pública. El Congreso tumbó una proposición de ley de Ciudadanos en ese sentido esta semana.

Sobre la Educación, Ciudadanos también ha pedido reforzar la alta inspección del Estado para poner fin al adoctrinamiento. "Es una renuncia pensada y calculada del bipartidismo a favor del nacionalismo", ha dicho. Rivera ha explicado que propondrá una selectividad única en todo el país para que no haya 17 evaluaciones diferentes. También ha recordado que su partido reclama la gratuidad de los libros de texto.

Otra de las novedades del decálogo naranja, referida a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es que los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos y Ertzaintza se formen en una sola academia. Rivera ha dicho que se trata de acabar con algunos episodios de descoordinación. Y reforzar la cooperación de todas las policías del Estado. "Si queremos igualdad que se formen juntos", ha afirmado. Además, ha reclamado la equiparación salarial entre todos los cuerpos policiales.

Otras reformas ya conocidas

Rivera, que ha aprovechado estos dos días en Sevilla para relanzar la plataforma España Ciudadana, ha incluido en su discurso propuestas que ya son bandera del partido. Ciudadanos, ha dicho, pide una reforma del sistema electoral que fija una barrera del 3% del voto nacional para entrar al Congreso, listas abiertas y una mayor proporcional, entre otras medidas.

Rivera también se ha comprometido a acabar con el cálculo "insolidario" del cupo vasco. El objetivo, ha asegurado es lograr una financiación autonómica más justa. También ha reclamado igualdad en servicios sociales y sanidad: "un sistema de dependencia garantizado en toda España, y tarjeta sanitaria única".

Finalmente, también ha insistido en reformar el Senado y convertirlo en una verdadera cámara territorial o cerrarlo de una vez por todas. Y ha reclamado la supresión de los aforamientos políticos en toda España. Pero no una eliminación a la baja, como en su opinión, ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.