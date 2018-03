Rivera y Errejón comparten balcón con Puig y Ribó para disfrutar de la mascletà de Valencia

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el dirigente de Podemos Íñigo Errejón han compartido este viernes el balcón del Ayuntamiento de Valencia con el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), y el alcalde, Joan Ribó (Compromís), para vibrar con la atronadora decimosexta mascletà de las Fallas.

El disparo de la pirotecnia Aitanade Bélgida (Valencia) ha sido de corte tradicional y con un largo y estremecedor final que ha cautivado a los invitados al balcón, así como a las miles de personas que abarrotaban la plaza del Ayuntamiento.

Tanto Rivera como Errejón han mantenido previamente una reunión en Alcaldía con Puig y Ribó, así como con el exministro de Educación con el PSOE Ángel Gabilondo y el secretario general de Podem en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, entre otros representantes políticos.

Rivera ha dicho que se estaba haciendo "experto" después de haberse hecho "el chulito" la primera vez que asistió al balcón consistorial, porque aguantar entonces el ruido fue "tela marinera" y este año ha podido disfrutar más "del ritmo" de la mascletà, y ha resaltado la emoción de las falleras y que traten a los pirotécnicos "como los héroes que son".

"Esta fiesta se merecía ser Patrimonio de la Humanidad", ha apuntado y ha asegurado que si bien desde fuera la mascletà se ve como pólvora y petardos, desde dentro se ve cómo "genera un sentimiento, que se respira en el ambiente más allá de la pirotecnia".

Errejón ha reconocido al final del disparo que estaba aún "sacudido" y que le había "encantado" y ha destacado que al principio creía que le iba a desbordar "porque parecía solo ruido atronador" pero luego ha visto que era "una melodía, como que te explica una historia".

"Me ha gustado mucho, así que habrá que repetir", ha asegurado el diputado de Podemos, que se estrenaba en el balcón y que ha señalado que el hecho de que lo disparara una mujer es "un indicativo de por dónde van los tiempos" y de lo que va a ser 2018, "que para que sea un año de avance tiene que ser el año de las mujeres".

Ha dicho que se lleva a Madrid la lección de la participación popular, "la convivencia de todo el mundo venga de donde venga y la capacidad de disfrutar la vida y encontrarnos".

La propietaria de la pirotecnia, Isabel Benavent, ha explicado que han quemado más de 200 kilos de material pirotécnico y que solo la parte final ha acaparado "seguro entre 60 y 70 kilos", y ha detallado que la ha iniciado con una traca tradicional valenciana, para dar paso al digital y "controlar todo el perímetro de la plaza" para que lo pudiera oír el "exigente" público desde cualquier parte.Para Ribó ha sido un disparo "excepcional, de mucha calidad y estilo propio" y ha valorado que lo haya disparado una mujer, que "no es la primera ni será la última", a la par que ha celebrado que las pirotécnicas "van entrando poco a poco" en una profesión "muy masculina".Puig ha calificado la mascletà de "enorme, magnífica y espectacular" y ha asegurado que es un espectáculo pirotécnico "imposible de relatar" a un gallego, por ejemplo, porque "se tiene que ver e incluso sufrir al principio porque la primera vez no entiendes nada y tienes que ver varias para entender su musicalidad".Gabilondo ha suscrito esa sensación, pues la primera vez solo se ve "humo y ruido" pero después de varias "empiezas a sentir que no hay que oír solo con el oído, hay que oír con todo el cuerpo, te palpita el corazón y el pecho y hay un ritmo, un sonido, una musicalidad que se disfruta enormemente", y ha comparado las Fallas con un "sanatorio" por su efecto reparador.