Albert Rivera ha abierto de par en par las puertas del Congreso de los Diputados a Inés Arrimadas y ha dejado entrever que ella misma decidirá si forma parte de las listas de Ciudadanos para las próximas elecciones generales del 28-A.

"Inés Arrimadas es la mujer más importante, más valiente y más preparada de la política española y precisamente por eso ha ganado las elecciones en Cataluña y está haciendo una magnífica labor", ha dicho Rivera este jueves en Málaga.

El líder de Ciudadanos ha precisado que la decisión de concurrir o no a las elecciones es individual y por lo tanto de la propia Arrimadas, tal y como ha adelantado Vozpópuli. Rivera no ha puesto impedimento, freno o matiz alguno al salto de su portavoz en Cataluña a la política nacional.

Arrimadas debe ir a primarias

Los estatutos de Ciudadanos obligan a celebrar primarias para elegir a los cabezas de lista en provincias donde el partido tiene más de 400 afiliados. Es el caso de Barcelona.

Si Arrimadas opta a ser la número uno por Barcelona deberá presentar su candidatura a las primarias entre el lunes 25 de febrero y el martes 26. Las votaciones se celebrarán entre el 8 y el 9 de marzo.

"Es verdad que las primarias de nuestro partido hasta el 9 de marzo no se celebran y esas decisiones son de cada uno de los candidatos", ha explicado Rivera. "En todo caso, insisto, es la mujer más importante, más preparada y más valiente de la política española, por eso es la portavoz de mi Ejecutiva, por eso fue la candidata elegida por los militantes".

"Y les recuerdo que en Ciudadanos no elijo yo a los candidatos, ni siquiera me elijo a mí mismo. Hay primarias y por eso tengo que respetar el proceso", ha añadido.

Horas antes, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que la incorporación de Arrimadas a las listas para el 28-A "no está encima de la mesa", pero no ha zanjado el dilema por completo. El número dos de Ciudadanos no ha aclarado si Arrimadas seguirá al frente de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña.

"La prioridad de Ciudadanos y de la propia Inés Arrimadas es Cataluña", ha dicho Villegas en declaraciones en el Congreso. "Y por lo tanto va a seguir trabajando por y para solucionar el grave problema que tiene España, que es Cataluña y liderar a los catalanes que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos".

Carrizosa no lo contempla

En Barcelona, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha dicho que no baraja la posibilidad de que Arrimadas se vaya al Congreso.

"Inés Arrimadas jugará un papel en la campaña ayudando, como cualquier otro militante, como dirigente que es, y en eso va a a consistir su contribución a la campaña", ha dicho Carrizosa. "Inés Arrimadas es muy necesaria en Cataluña, eso sí que lo valoramos todos. Ella va a seguir trabajando por Cataluña y con todos nosotros a su lado".