Rivera enchufa a Ciudadanos y arrincona al PP y al PSOE con la tesis de Sánchez

Albert Rivera ha noqueado al PP y al PSOE de un solo golpe. Ciudadanos ha conseguido sembrar la duda sobre la autoría de la tesis de Pedro Sánchez. Y, de paso, ha logrado otra cosa increíble: colas interminables en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela de Madrid para revisar el trabajo del presidente del Gobierno. El ambiente en la dirección del partido naranja era de euforia. El silencio del PP, maniatado por el máster de Pablo Casado, ha dejado a Ciudadanos todo el espacio libre. Y lo ha ocupado. "Hoy ha quedado claro que somos los líderes de la oposición", decía el entorno de Rivera.

El líder de Ciudadanos decidió cambiar su pregunta de la sesión de control en una reunión con su equipo que tuvo lugar a última hora del martes. Vozpópuli publicó a primera hora del miércoles que el Congreso había rechazado exigir la tesis al jefe del Ejecutivo, tal y cómo había pedido el PP.

Rivera cambia el guión

El guión del pleno decía que Rivera preguntaría a Sánchez por su política para garantizar "el cumplimiento de la Constitución y asegurar el respeto a los derechos civiles en Cataluña". Pero Rivera dio una larga cambiada, habló de una "duda razonable" sobre la tesis doctoral de Sánchez y le exigió que la publicase.

El presidente no se tomó nada bien la insinuación. Fue bastante evidente que titubeaba en su respuesta. Los diputados naranjas dijeron que Sánchez les había señalado con el dedo de forma amenazante. No hay imágenes claras sobre el episodio. El caso es que la tesis, que Sánchez no ha hecho pública, y la dimisión de Carmen Montón han iniciado una guerra de consecuencias imprevisibles para el jefe del Ejecutivo.

Ciudadanos no va a soltar la tesis de Sánchez, ni otros temas en cartera. El partido naranja ha empezado el curso sin dar un solo segundo de tregua al Gobierno. Según ha sabido este diario, la consigna que la dirección naranja está transmitiendo de arriba a abajo se resume en una palabra: "Enchufados". "Aquellos que decían que estábamos descolocados, que la moción de censura nos dejaba sin espacio, que no teníamos agenda... estaban equivocados", aseguraba un alto dirigente del partido.

Lazos y Sucesiones

La tesis es sólo uno de los asuntos que Ciudadanos ha colocado en la agenda política. Rivera ha logrado el monopolio del debate constitucionalista en Cataluña con la retirada de lazos amarillos y la respuesta que dio a la presentadora de TV3 sobre la manipulación en la cadena pública. Además, la formación naranja ha presentado sendas iniciativas legislativas para suprimir el impuesto de sucesiones y la gratuidad de los libros de texto en la educación infantil de 0 a 3 años.

Fuentes de la dirección explican que no van a bajar el ritmo. Una prueba de cómo prepara el terreno para el próximo ciclo electoral es Andalucía. Ciudadanos ha roto su pacto de casi cuatro años con Susana Díaz en una semana y se prepara para ir a las urnas a finales de año. El partido, dicen, sale a ganar. Su objetivo es disputar la hegemonía del centro derecha al PP.