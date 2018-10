Rivera y Casado reculan con el posible bloqueo de los Presupuestos en el Congreso

Ciudadanos y el PP no tienen en mente el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado. Tanto Albert Rivera como Pablo Casado coinciden en que el acuerdo que el Gobierno del PSOE firmó con Podemos y el borrador que ha enviado a Bruselas es falso. Rivera acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cambiar su objetivo de déficit de un día para otro. Casado cree que Sánchez incumple la ley por no llevar un nuevo techo de gasto a las Cortes. Rivera exige al PSOE que su proyecto respete el objetivo de déficit en vigor y no especule con posibles cambios a futuro.

En el Ministerio de Hacienda lo tienen claro. Cuando presenten el proyecto de Presupuestos al Congreso -previsiblemente después del 40 aniversario de la Constitución a principios de diciembre- lo harán con el objetivo de déficit del 1,3% aprobado durante el mandato de Mariano Rajoy. Sin embargo, Ciudadanos denuncia que el borrador que se ha enviado a la Unión Europea está elaborado sobre otro objetivo de déficit; el del 1,8% que tumbó la Cámara Baja en el mes de julio.

Los populares, por su parte, se agarran al artículo 15 de la Ley de Estabilidad, que dice que esos objetivos deben ser aprobados por el Consejo de Ministros y las Cortes Generales cada año. Fuentes parlamentarias dicen que el argumento es "discutible".

En el departamento de María Jesús Montero aseguran contar con un informe de la Abogacía del Estado, que avala que puedan trabajar con el mismo objetivo de déficit aprobado por el PP. Según dicho informe, la senda de estabilidad se aprueba para un período de tres años, así que si no se cambiase el actual objetivo de déficit del 1,3% aprobado por Rajoy, la de los populares seguiría vigente hasta 2020 si necesidad de volver a pasar por el Congreso y el Senado.

En definitiva, Hacienda está convencida de que una vez que España ha salido del brazo corrector de la UE (al situar el déficit por debajo del 3%), Bruselas no penalizará que finalmente se sobrepase en cinco décimas el déficit a pesar de no estar aprobado por las Cámaras. Se fijará más bien, dicen las fuentes consultadas, en el ajuste estructural y en la reducción de la deuda.

Ofensiva parlamentaria

En la sesión de control al Gobierno, Casado ha asegurado que los Presupuestos se han presentado "de forma ilegal" y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado en los pasillos que su partido prepara una "ofensiva parlamentaria a todos los niveles" para evitar que los Presupuestos entren en vigor.

Pero una cosa es anunciar una ofensiva y otra muy diferente el bloqueo. Ni PP, ni Ciudadanos han hablado, en público o en privado, de frenar la tramitación del proyecto en la Mesa del Congreso, donde tienen la mayoría. Entre otras cosas, explican fuentes parlamentarias, porque no pueden. La Mesa califica las iniciativas y el Pleno es el encargado de aprobar o tumbar las leyes. Desde el entorno de la presidenta de Ana Pastor transmiten malestar y evitan posicionarse porque el proyecto de Presupuestos no ha entrado en la Cámara.

Fuentes del partido naranja han explicado qué estudiarán la forma de evitar que estos Presupuestos vean la luz. Y han recordado que Sánchez, pese a la justificación de Montero, está mintiendo con proyectos que mezclan el 1,3% y el 1,8%. "Cuando llegue al Congreso veremos lo que hacemos", dicen.

García-Egea tampoco ha querido ratificar que los Presupuestos del Gobierno sean ilegales. Aunque, "todos los españoles saben que la Presidencia de Pedro Sánchez no tiene legitimidad de origen porque ha llegado con los votos de Bildu, ERC, los independentistas y los que no quieren a España", ha rematado.