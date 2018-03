Los Reyes aplazan 'sine die' su visita de Estado a Marruecos tras otro intento fallido

La primera visita de Estado de los Reyes de España a Marruecos tampoco podrá realizarse este mes de marzo, anunciaron a Vozpópuli fuentes gubernamentales. Ya suspendieron la que iban a llevar a cabo entre el 9 y el 11 de enero pasado, por "problemas de agenda" de Mohamed VI, que ahora tampoco podrá recibir a Don Felipe y Doña Letizia.

En consecuencia, la visita de Estado va a quedar retrasada sine die, explican las mismas fuentes. "Tendrán que ser las autoridades marroquíes las que nos digan cuando quieren que vayan los Reyes", quienes ya estuvieron en el país vecino en julio de 2014, recién casados, pero en el marco de su primera gira internacional, que les llevó a El Vaticano, Portugal y Francia.

Con posterioridad, en la legislatura fallida, de 2015 a 2016, se descartó un viaje de esa importancia con un gobierno en funciones. En noviembre pasado se retomó la idea pero en Mohamed VI decidió a última hora acudir a la cumbre entre la UE y la Unión Africana en Costa de Marfil y se desechó.

Dastis se irá a Santo Domingo la semana próximo tras haber dejado en blanco su agenda para las dos primeras semanas de marzo por si tenía que acompañar a los monarcas hasta Rabat

Oficialmente, la visita de Estado del 9 al 11 de enero no llegó a anunciarse, pero sí circuló un programa oficioso que incluía además de estancia en la capital política, Rabat, en la económica, Casablanca, donde tenían previsto acudir al foro inaugural del Consejo Económico Marruecos-España, un órgano que se puso en marcha en noviembre a iniciativa de las patronales de ambos países; y también iban a viajar a Tánger, cuyo puerto franco, en competencia con el de Algeciras, es el polo de desarrollo del norte de Marruecos.

Como ahora en marzo, estaba previsto que les acompañara durante los tres días el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, que estuvo en Rabat en febrero de 2017 para preparar el viaje real, y su homólogo marroquí, viajó a Madrid en mayo.

De hecho, Dastis se había dejado en blanco su agenda para estas dos primeras semanas de marzo por si cuajaba el desplazamiento de los monarcas y tenía que acompañarles, pero el Gobierno del país vecino ha comunicado al español que esta vez tampoco podrá ser. Y el titular de Exteriores viajará a Santo Domingo el próximo martes 13 de marzo.

Según algunas fuentes, la reciente sentencia de la UE negando que el acuerdo de pesca europeo con el país vecino no afecta a la costa del Sáhara "no ayuda a la relación bilateral"

El motivo oficial de la anulación es que Mohamed VI fue sometido el París el lunes 26 de febrero a una intervención quirúrgica para atajar unas arritmia cardiaca. No obstante, alguna de las fuentes consultadas admiten que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en la que se advierte que el acuerdo de pesca europeo con el país vecino, no es aplicable a la costa del Sáhara Occidental porque ese territorio no forma parte del Reino de Marruecos, "no ayuda nada a la relación bilateral".

Y no ayuda porque el acuerdo expira el 15 de julio, y las autoridades del Reino Alauita, señalan estas mismas fuentes, va a utilizar todos los resortes diplomáticos a su alcance para que la UE no interfiera en su reclamación de soberanía sobre la excolonia española del Sáhara occidental.