Reunión de urgencia Sánchez-Rufián en La Moncloa para salvar la legislatura

Antes de que el Gobierno rectificara este jueves por la tarde sus palabras sobre la fecha de la mesa de negociación con el Govern de la Generalitat de Cataluña tras la presión ejercida por ERC, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido un encuentro de urgencia de una hora en la Moncloa con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, para salvar la legislatura. Tras el encuentro, el Ejecutivo ha anunciado su intención de celebrar la mesa de negociación con las fuerzas independentistas antes de las elecciones catalanas.

Esta mañana, a través de un comunicado, el Gobierno se había posicionado a favor de iniciar la negociación tras las elecciones catalanas. Sin embargo, la dura reacción de Esquerra Republicana, que les ha acusado de "incumplimiento flagrante" del acuerdo, ha hecho recular al Ejecutivo, que dice ahora estar dispuesto a iniciar la mesa "antes de las elecciones catalanas".

"En este sentido, y para descartar cualquier duda respecto a nuestra voluntad de dialogar, manifestamos nuestra disposición a celebrar la mesa de diálogo entre gobiernos acordada, antes de las elecciones catalanas", ha dicho el Gobierno a través de un comunicado tras celebrarse la mencionada reunión.

La reunión entre Sánchez y Rufián ha llegado poco después de que ERC reaccionara a las intenciones del PSOE de retrasar la mesa de negociación afirmando que se trataba de un "incumplimiento flagrante del acuerdo y una irresponsabilidad absoluta" y exigiendo que se pusiera una fecha "inminente" a esta mesa en la reunión que Pedro Sánchez mantendrá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 6 de febrero.

El PSOE niega presiones de ERC

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, ha negado que la decisión del Gobierno de convocar la mesa entre gobiernos antes de las elecciones catalanas, después de anunciar que sería tras los comicios, se deba a presiones de ERC. "Ha sido el convencimiento político", ha asegurado Lastra tras conocerse la reunión entre Sánchez y Rufián, en declaraciones a los medios antes de intervenir en un acto del PSOE.

Lastra ha asegurado que el Gobierno siempre ha tenido la misma postura y ha defendido el diálogo con la Generalitat de Cataluña. "Y lo hemos hecho incluso cuando ellos no querían hablar con el Gobierno de España y con el PSOE", ha asegurado. "Habrá reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 6 de febrero y tendremos esa mesa entre gobiernos", para la que no ha dado ninguna fecha. "Lo que no podíamos es permitir que se pusiera en cuestión la voluntad de diálogo del Gobierno de España. Queremos dar certidumbre y esperanza a la ciudadanía de Cataluña y al resto de España", ha concluido.