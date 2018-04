Los parlamentarios del PP temen que Rajoy imponga al sustituto de Cifuentes

El día fue ayer muy difícil para los militantes del PP, especialmente para los diputados de la Asamblea de Madrid, que llevan diez años de sustos y sustos. Cuando parecía que habían encontrado una presidenta con proyección nacional, se han llevado otro golpe y muy fuerte. Lo del robo en el centro comercial era conocido por muchos, pero hasta que no han visto las imágenes no han comprendido la gravedad de las acusaciones contra la que fue delegada del Gobierno.

Algunos militantes con muchos años en el PP se quejaban de que no se haya hecho una reforma en serio del partido y que continúen personas que son de difícil homologación en un grupo que quiere olvidar la corrupción. Hay varios diputados a la espera de su posible imputación.

La desconfianza entre los representantes de Madrid y los de la Nacional tras el máster de Cifuentes ha sido absoluta. Hace unos días coincidieron dirigentes de Madrid con nacionales y "casi llegamos a hablar del tiempo para evitar entrar a criticar a la presidenta por el espectáculo que hemos dado con el dichoso título", decía uno de los dirigentes regionales.

Los diputados del PP de Madrid quedaron sorprendidos ayer por el WhatsApp que les envió la presidenta en el que, después de tenerlos secos de noticias durante un mes, les informaba de que se iba, pero se quedaba en el partido "y nos ocultaba que se queda de diputada".

"Murcia no es Madrid y no la vemos en una comisión"

No entienden que la presidenta se quiera quedar cuando lo normal sería que hubiera pactado con Rajoy una salida cómoda y no hubiera elegido la salida murciana. “Murcia no es Madrid y no la vemos en una comisión, la reunión de grupo o en el pleno en los escaños”, decía un diputado ayer.

En el PP de Madrid estaban ayer por la tarde destrozados tras la nueva entrega de la vida de Cifuentes. Les ha dejado desarmados y creen que sin la presidenta queda roto el proyecto de esta legislatura “con lo bien que íbamos”. Se temen nuevas revelaciones en los próximos días "por lo que continuará la sangría de votos".

Creen que Mariano Rajoy va a tener un peso fundamental en la designación del presidente de Madrid y “cualquiera se enfrenta con la nacional” después de las cosas que han pasado y “con los miles de votos que hemos perdido para el PP en toda España”.

Los parlamentarios de la Asamblea creen que Rajoy quiere unos meses de legislatura sin líos

Creen que hay diferencia entre cuando se fue Esperanza y dejó a 'Nacho' y ahora. “Detrás de Garrido no hay lo que suponía de continuidad Ignacio González”, afirmaba un viejo diputado. No es lo mismo, ni Garrido tiene los mismos apoyos que la ya ex presidenta, señalan.

Los parlamentarios de la Asamblea creen que Rajoy quiere unos meses de legislatura sin líos y no les extrañaría que eligiera un perfil como el del portavoz popular Enrique Osorio, de honradez probada y capacidad de dirigir un Gobierno.

Tampoco les extrañaría la elección de Gómez Angulo, ‘hombre de la casa’ y de partido que ha tenido responsabilidades en el Gobierno central y que es respetado por sus compañeros.

Algunos de los consulados por este periódico creen que pronto habrá gestora “y vendrán” a terminar de verdad con este PP de Madrid que de ser la organización más importante de España ha pasado a ser un quebradero de cabeza para Mariano Rajoy y los suyos.

“Van a enviar a alguien nuevo y nos van a destrozar, se lo hemos puesto a huevo”, decía ayer un diputado.