Resultado sondeo Gad3 en directo: elecciones generales España

La encuesta de Gad3, que se ha publicado a las 20.00 horas, indica que el PSOE volvería a ganar las elecciones generales, pero con menos escaños que el pasado mes de abril. Los de Pedro Sánchez conseguirían entre 114 y 119 diputados. Segundo sería el PP de Pablo Casado, con entre 85 y 90 escaños. Vox obtendría entre 56 y 59 representantes, mientras que Unidas Podemos, entre 30 y 34. Cs sufriría una severa caída con entre 14 y 15 escaños, y Más País, 3.

El sondeo, previo a la jornada electoral de hoy domingo, se cerró el pasado viernes con más de 18.000 encuestados, por lo que el trabajo de campo realizado por el equipo de Narciso Michavila puede darnos un resultado bastante aproximado de lo que puede ocurrir finalmente en la noche electoral.

20.00 Los primeros sondeos dan la victoria a Sánchez, pero con menos escaños que en abril

El PSOE ganaría las elecciones generales de este domingo, según el sondeo de GAD3. Los socialistas lograrían entre 114 y 119 escaños en el Congreso, lo que supondría para los de Pedro Sánchez una caída de entre 4 y 9 parlamentarios respecto a los comicios del pasado 28 de abril.

El Partido Popular sería la segunda fuerza en el Parlamento con entre 85 y 90 diputados. Los de Pablo Casado lograrían anotarse así el 20,1% de los votos, registrando una mejora de hasta 24 escaños. Al PP le seguiría en tercer lugar Vox, con entre 56 y 59 parlamentarios. Santiago Abascal lograría en su segunda cita electoral nacional un incremento de hasta 35 escaños y arrebataría la plaza a Ciudadanos.

19.59 La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, a su llegada a Ferraz: “La participación es mejor de lo que algunos decían. y eso es alentador”.

19.56 Vox vuelve a vetar en su sede a algunos medios de comunicación

Vox no ha permitido este domingo el acceso a su sede a los periodistas de medios del Grupo Prisa pese a la resolución de la Junta Electoral Central instando al partido a no vetar a medios de comunicación en su actos electorales, según informa Europa Press. La formación alega que la resolución solo afectaba al periodo de campaña electoral, que finalizó el pasado viernes.

19.52 Abascal ya está en la sede de Vox para seguir el recuento

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, aguarda ya el resultado de las elecciones generales junto al resto de miembros del Comité Ejecutivo Nacional en la sede del partido, que llega a esta noche electoral con grandes expectativas, según informa Efe.Abascal y sus máximos colaboradores seguirán el escrutinio en la cuarta planta de la recién estrenada sede del partido, en la madrileña calle Bambú, mientras que en la planta baja esperarán los datos los candidatos, sus familiares y trabajadores del partido.

19.40 Máxima expectación en la sede de Vox: 135 periodistas acreditados de 87 medios

Un total de 135 periodistas de 87 medios de comunicación de diferentes países están acreditados para seguir los resultados de estas elecciones generales desde la sede de Vox. Entre los medios internacionales están algunos de Francia, Alemania, Italia y Japón.

19.08 Casado ya está en la sede del PP para seguir los resultados electorales

El líder del PP, Pablo Casado, ya se encuentra en la sede del partido en Madrid para seguir los resultados electorales de esta jornada, acompañado de varios miembros de la dirección del partido, como el secretario general, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.Casado realizará el seguimiento de los datos desde su despacho de la séptima planta en la sede de la calle Génova, en cuyo exterior, a diferencia del 28-A, no se ha instalado ningún balcón ni plataforma para celebrar los posibles resultados.

19.03 Detenido un hombre por acudir con un cuchillo a un colegio electoral de Valladolid

La Policía Local de Valladolid ha detenido este domingo a un varón de 29 años que acudió con un cuchillo a los alrededores del colegio electoral del Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero de Valladolid.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, sobre las 8.55 de este domingo el individuo acudió al colegio electoral del centro cívico con un cuchillo en la mano, frente a lo que los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones avisaron a los agentes.

Al ver a la Policía, el hombre intentó huir y fue alcanzado en la calle Renedo, donde tiró el cuchillo mientras los agentes procedían a su detención.

18.59 El presidente la mesa electoral de El Burgo de Osma (Soria) aparece disfrazado de oso polar

Una de las anécdotas de esta jornada electoral en la provincia de Soria ha sido protagonizada por uno de los miembros de la mesa de la localidad de Osma, en El Burgo de Osma, que ha acudido disfrazado de oso polar.

El presidente de la mesa se ha presentado de esa manera a la hora estipulada para la constitución de la misma, y así ha seguido durante toda la jornada.

A mediodía, algunas personas de las que acudían a votar le animaban por esa decisión, que tampoco le ha parecido conveniente a todo el mundo, pues rápidamente se ha viralizado.

18.50 Vox y PP denuncian la apertura de una urna en un colegio de Dos Hermanas (Sevilla)

Vox y PP han denunciado este domingo de elecciones generales la "manipulación" de una urna en el colegio electoral de 'El Palmarillo' de Dos Hermanas (Sevilla) y han solicitado a la Junta Electoral de Zona de Utrera la invalidez de los votos contenido en la misma conforme al artículo 23 de la Constitución.

Según relata el documento de denuncia, consultado por Europa Press y firmado por apoderados de ambos partidos y de Cs, quien se ha desligado posteriormente de la denuncia, la incidencia se ha producido sobre las 14,15 horas, cuando en la mesa A, distrito 3º y sección 7º, una mujer ha introducido un voto en una urna para el Senado que no le correspondía. Por tal motivo, la presidenta de la mesa, "previa consulta a la Administración, ha actuado manipulando dicha urna".

18.10 La participación cae en un 4% respecto al 28-A a las 18.00 horas

Se confirma la esperada caída de la participación en las elecciones generales de este domingo. El 56,86% de los españoles ha acudido a votar antes de las 18.00 horas, casi un 4% menos que en las elecciones del pasado 28 de abril, cuando un 60,74% de los electores habían emitido su sufragio, según los datos oficiales del Gobierno. S¡gue leyendo.

17.40 En Rusia han votado 68 españoles, 67 más que el 28-A

Un total de 61 personas han votado en el consulado español en Moscú y otras siete lo han hecho en el de San Petesburgo, según informa la corresponsal de TVE en Rusia, Érika Reija. En ese país sólo una persona pudo votar el pasado 28-A.

17.20 Rufián pide perdón por hacerse una foto con un apoderado de Vox

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha pedido perdón en Twitter después de ser criticado por hacerse una foto con un apoderado electoral de Vox. "Jamás le he dicho que no a una foto a nadie pero entiendo que estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar", ha indicado.

Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el q voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho q no a una foto a nadie pero entiendo q estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar. pic.twitter.com/jehVqZm0mN