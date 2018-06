Rajoy deja la presidencia del PP y anuncia un congreso extraordinario para elegir a su sucesor

Mariano Rajoy se va. El presidente del PP ha anunciado que deja la presidencia de su partido después de perder el Gobierno en la moción de censura la semana pasada. Rajoy ha comunicado al Comité Ejecutivo Nacional del PP la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir a su sucesor.

"Pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona", ha dicho Rajoy tras recordar que ha pasado los últimos 37 años al servicio de este partido. "Es lo mejor para el PP y para mi y creo que también para España. Lo demás no importa nada". Estas palabras dejan entrever que es el final de su carrera política.

¿Congreso en julio?

Rajoy no seguirá al frente del PP. A pesar de que se esperaba la continuidad del expresidente del Gobierno como líder de la oposición, Rajoy ha sorprendido al partido anunciando su dimisión este martes. El todavía líder popular ha anunciado que convocará próximamente una Junta Directiva Nacional que será la encargada de organizar el próximo congreso. No se ha hecho pública una fecha, pero los estatutos del PP permitirían celebrar el congreso en julio.

Rajoy, que preside el PP desde 2004, seguirá como presidente hasta ese momento. También ha comunicado que mantendrá a los actuales responsables del partido en el Congreso y en el Senado hasta que se complete la transición. Todas las miradas apuntan ahora al líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que podría ser el único candidato.

Rajoy ha esperado al final de su discurso para anunciar su dimisión. Las intervenciones ante el Comité Ejecutivo suelen ser a puerta cerrada. Cuando a primera hora se anunciaba que las palabras del ex presidente serían en abierto, comenzaban los rumores sobre su posible renuncia a la presidencia del PP. La dimisión es ya un hecho. Rajoy ha pasado la página al mandato más largo de la historia de este partido.

"No voy a dejar el carné y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el partido transite"

Después de recibir un largo aplauso por parte de los asistentes, ha destacado el privilegio que ha supuesto ser presidente del PP durante 14 años, que ha definidio como "los mejores" de su vida. Rajoy ha tenido además un agradecimiento "muy especial" a todos sus ministros, así como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y todos los miembros del Comité Ejecutivo del partido, encabezado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Rajoy ha terminado con un aviso a navegantes, quizá dirigido al ex presidente José María Aznar. "No voy a dejar el carné y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento estaré a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden, y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen”, ha dicho.

Oposición frontal a Sánchez y Rivera

Rajoy ha iniciado su intervención con una crítica muy dura al nuevo presidente Sánchez y también a Ciudadanos, al que ha calificado de "socio desleal". El ex presidente ha asegurado que los "españoles no han censurado al Gobierno" y que el Gobierno Sánchez siempre quedará estigmatizado por ser el primero que gobierna sin haber ganado las elecciones.

"El PSOE ha dilapidado toda su herencia para embarcarse en un proyecto de futuro muy incierto y con pésimos compañeros de viaje, los independentistas de Cataluña y Bildu, por si eso no fuera suficiente. También esto sucede, por primera vez, en nuestra historia", ha dicho. "Y tanto afán por hacer oposición al Gobierno que defendió la unidad de España nos ha llevado, al fin, a un nuevo gobierno que llega al poder aupado por los independentistas. Paradojas de la vida", ha añadido sobre Rivera.

Rajoy ha defendido sus siete años en la Moncloa. El exjefe del Gobierno ha recordado que en este tiempo se ha salido de la crisis económica, se ha producido un relevo en la jefatura del Estado, se ha producido el final de ETA y se ha aplicado por primera vez el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Rajoy ha pedido a su partido cambiar el chip a la oposición para recuperar el Gobierno cuánto antes.

"Sabemos gobernar y sabemos hacer oposición, y este gobierno va a tener enfrente, como es obligado, desde el primer momento a una oposición curtida, que es la del Partido Popular", ha dicho.

Rajoy ha vuelto a criticar la manipulación de la sentencia de Gürtel. Ha reconocido el daño que la corrupción ha hecho al PP. Pero ha defendido su actuación de los "inquisidores", que los "ha habido y muchos". "He intentado ser justo, proteger el buen nombre del partido y su trayectoria; he asumido mis errores y también los que no eran míos; y en muchas ocasiones me he callado para no alentar con mis palabras esta campaña de descalificación de la política, camuflada tras la máscara de una supuesta regeneración hecha a base de juicios paralelos y de liquidar la presunción de inocencia de las personas", ha asegurado.

Discurso de Mariano Rajoy by Vozpopuli on Scribd