Rajoy solicita el coche oficial y el personal a su cargo que le corresponden como expresidente

El expresidente del Gobierno y exlíder del PP Mariano Rajoy no ha renunciado a la dotación que le corresponde por haber desempeñado este cargo. A pesar de que corrió la noticia de que Rajoy había sido el primer presidente que habría renunciado a los privilegios asociados a su fin al frente del Ejecutivo, Maldita.es ha confirmado que se trata de un bulo.

Según informa el digital, Rajoy ya habría solicitado el acceso a las prerrogativas que se recogen en el Estatuto del expresidente. En el portal de Transparencia se señala que ningún expresidente ha renunciado a esta dotación y que Mariano Rajoy la ha pedido y está pendiente de tramitación.

De esta forma, Rajoy tiene derecho a que se cubran los gastos de dos puestos de trabajo de libre designación a su servicio, una dotación para gastos de oficina (alquiler, atención de carácter social...), un coche oficial con conductor, la escolta que el Ministerio de Interior crea necesaria y acceso libre y gratuito a las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos del Estado.

En 2017 cada expresidente contó con 74.580 euros de dotación

La dotación se reparte de forma equidistante entre los expresidentes vivos. El pasado año, se dividieron entre Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero un total de 223.740 euros. Por lo tanto, cada expresidente contó con 74.580 euros. Para este 2018 está pendiente de conocerse la dotación puesto que los Presupuestos del Gobierno Rajoy no incluyeron ningún incremento de esta partida.

Sin sueldo vitalicio

Respecto al sueldo vitalicio, pese a la confusión que este hecho provoca, los expresidentes no disponen del mismo. No obstante, a quienes hayan desempeñado este cargo sí les corresponde una indemnización por cese que alcanza el 80% de su sueldo durante un máximo de dos años tras abandonar su cargo que es incompatible con cualquier otro cargo público o privado. Rajoy, al reincorporarse a su plaza como registrador de la sociedad, no habría adquirido esta indemnización.