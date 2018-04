Rajoy busca un presidente "transitorio" en Madrid para elegir otro candidato en 2019

Mariano Rajoy quiere un presidente "transitorio" para ocho meses en Madrid que no le condicione la elección de un gran cartel electoral para las elecciones autonómicas de mayo de 2019 con el que busca levantar a medio plazo la marca PP en la Comunidad, hoy por los suelos, explican fuentes de la Dirección Nacional.

Al presidente del Gobierno y del partido no le acaba de convencer la idea de proponer en los próximos días a Ciudadanos la investidura del actual presidente en funciones, Ángel Garrido; no tanto porque tenga sospechas de que pueda ser imputado en algún caso de corrupción o vayan a sacarle trapos sucios como a quien hasta ahora ha su sido su jefa, Cristina Cifuentes, sino porque representa "continuidad" y Rajoy tiene claro que "se abre una nueva etapa en el PP".

Así lo dijo este martes al dimitir la expresidenta de la Comunidad de Madrid y así se lo ha transmitido al coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maíllo, con quien ha comenzado a estudiar "nombres" para la investidura.

Gómez Angulo y la exconsejera Regina Plañiol son algunos de los nombres que baraja el presidente del PP para encabezar esta etapa transitoria de ocho meses en la Comunidad de Madrid

El problema para ese borrón y cuenta nueva que quiere el líder popular es que la candidata que les gustaría, Engracia Hidalgo, no es diputada -condición sine qua non para ser presidente- y otros nombres, además del de Garrido, tampoco gustan. Es el caso del exalcalde de Torrejón y actual consejero de Medio Ambiente, Pedro Rollán, a quien podría acabar salpicando alguna actuación judicial de su etapa en el consistorio.

Por eso, se han colado en las quinielas para esa etapa de "transición" alguien que no disgusta a Rajoy, el exsecretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio López Angulo, y de Regina Plañiol, que fue consejera de Justicia con Esperanza hasta 2012 -pero no es de su núcleo duro-, no está salpicada por ningún escándalo y tiene fama en Génova de "buena gestión".

Ninguno de los dos puede decirse que sea aguirrista o cifuentista el mal que aqueja al Grupo Popular en la Asamblea porque la lista para las elecciones de 2015 fue elaborada con mucha tensión por una recién aterrizada Cifuentescon una todavía Esperanza Aguirre presidenta del PP madrileño y que se resistió como gato panza arriba a perder cuota de poder.

Las fuentes consultadas no descartan que Garrido, Angulo, Plañiol o quien sea el presidente "transitorio" acabe consolidándose en la Presidencia de la CAM, en las encuestas, y eso le catapulte para ser cartel electoral del PP en 2019, pero la idea ahora es que le va a ser muy difícil levantar "este PP". Por eso la etiqueta transitorio le va a colgar durante muchos meses.

La Dirección Nacional se va a tomar con más calma el relevo de Cifuentes en la Presidencia del PP de Madrid, consciente de que quiere hacerse fuerte en el cargo para no perder cuota de poder

En cuanto a la organización del partido en Madrid, la Dirección Nacional quiere planteárselo con más calma porque los plazos no son tan perentorios -Garrido o quien sea investido el nuevo presidente de la CAM tiene que serlo antes de tres semanas- y porque sabe que Cifuentes no piensa renunciar tan fácil a la Presidencia del partido, a pesar de la "nueva etapa" de la que habla Rajoy.

Acepta que la ya expresidenta siga como diputada en la Asamblea de Madrid para blindarse con el aforamiento, por lo que le pueda venir en materia judicial de su máster falso, del caso Púnica o de la concesión presuntamente irregular de la cafetería en la Asamblea de Madrid, pero Génova no admite que Cifuentes siga de presidenta del partido.

Se les va a dar un tiempo a ella y a la organización para que "digieran" lo ocurrido y que la Junta Directiva Nacional, de común acuerdo con Génova, elija a un nuevo presidente sin que Rajoy y Maíllo tengan que apretar el botón nuclear de constituir una gestora porque las distintas familias del PP madrileño enfrentadas no logren ponerse de acuerdo en un nombre.