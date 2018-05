Rajoy mantendrá a sus ministros como consellers y convierte a Torra en una figura decorativa

Mariano Rajoy mantendrá a los ministros de su Gobierno como consellers de Cataluña hasta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, forme un Govern legal. La continuidad del 155 convierte a Torra en una figura meramente decorativa en el Palau de la Generalitat. La administración catalana seguirá en manos de Rajoy todo el tiempo que dure esta transición inédita.

Torra no ha convocado la toma de posesión de sus consejeros y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Gobierno por lo que considera un bloqueo ilegal de la autonomía catalana. Moncloa está aguantando el pulso. Y ahora, después de la aprobación de los Presupuestos, tampoco tiene motivos para ceder. El Gobierno no ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) el decreto de nombramiento de los consellers, que incluyen a los encarcelados Josep Rull y Jordi Turull y los huidos Toni Comín y Lluís Puig. Rajoy y su equipo creen que esos nombramientos incumplen la ley. Y aseguran que la publicación de los nombramientos en el DOGC no es un acto debido, como reclama Torra.

"¿Alguien cree que un conseller de Sanidad puede ejercer su cargo desde Bruselas y sin venir a España?", se preguntaba Rajoy en la rueda de prensa que ofreció tras aprobarse los Presupuestos. "Un conseller huido o encarcelado no puede responder al control parlamentario que prevé nuestro sistema. O, por ejemplo, si ocurre algo grave y hay que tomar una decisión urgente, ¿cómo se haría? No es viable", recordaban desde el entorno del presidente.

Cohabitación del 155 y Torra

Rajoy y sus ministros seguirán administrando Cataluña durante este impasse y hasta que Torra nombre un Govern viable. Moncloano se atreve a especular sobre el tiempo que puede prolongarse esta situación. "Las elecciones fueron el 21 de diciembre y estamos a finales de mayo. (El separatismo) tenía la mayoría para formar Gobierno en enero si quería y han estado poniendo y quitando candidatos", dicen fuentes del Gobierno.

"Lo que no se le puede pedir al Gobierno es que dé aprobación a un gobierno (catalán) que no puede cumplir sus funciones", dijo Rajoy. "Si mañana se nombra un gobierno que pueda ejercer como tal gobierno, el 155 decae pero no que lo diga yo, sino porque es lo que ha dicho el Senado".

La principal diferencia con respecto al 155 de los últimos siete meses es que el Gobierno convive con un presidente de la Generalitat en pleno ejercicio de sus funciones. La cohabitación, dicen fuentes de Moncloa a Vozpópuli, se hará "sin estridencias".

Los funcionarios de la administración catalana siguen despachando a diario con el Gobierno central, pese a que los altos cargos que estuvieron desplazados en Cataluña estos meses han regresado ya a Madrid. Las decisiones que se toman y se tomarán en este período son las propias de un Gobierno en funciones. "No es porque haya elecciones, sino porque Torra rechaza nombrar un Govern por las presiones de Carles Puigdemont", señalan estas fuentes.

Nadie en Moncloa se atreve a especular con el tiempo que puede prolongarse la cohabitación de Torra con el Govern en funciones de los ministros

Sin Consell de la Generalitat

El Gobierno no tiene intención de convocar el Consell Ejecutivo de Generalitat, que se ha reuniendo cada viernes después del Consejo de Ministros durante los últimos meses. Los consellers son los ministros. El funcionamiento de la administración interina del 155 con Torra en el Palau es la propia de un Gobierno saliente.

"No hay decisiones inminentes ni pendientes que requieran el acuerdo del Consell. Sólo tomamos las medidas mínimas imprescindibles para el día a día de una administración autonómica", dicen en Moncloa. La cohabitación entraña también sus riesgos. Si ocurriera un suceso grave, emergencia, catástrofe o incluso un atentado, las decisiones recaerían sobre el Ejecutivo central pero con Torra como presidente. El Gobierno podría verse forzado entonces a convocar el Consell.

Lo que el Gobierno no va a hacer es llevar otro 155 al Senado, al menos en las actuales circunstancias. El modelo que seguirá en funcionamiento es el que se aprobó en octubre del año pasado. Estas fuentes dicen que otro 155 requiere que se cometa una ilegalidad. Y que Torra, de momento y a pesar de una retórica desafiante, no la ha incumplido. "Hace falta que se incumpla la ley", explican. "Entonces se enviaría el requerimiento y a partir de ahí vuelta a empezar. No estamos en ese punto todavía".