Rajoy se enzarza con Alsina por el 1-O: "Yo de operativos policiales no sé"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Ejecutivo tratará de evitar por todos los medios posibles la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Así lo ha sostenido en una entrevista en Onda Cero tras las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que aseguró que la Policía tiene un dispositivo para impedir que el expresidente del Govern entre en España incluso "escondido en el maletero de un coche".

"La instrucción que tienen los cuerpos policiales es que así sea y no tengo ninguna duda de que lo cumplirán", respondía Rajoy a preguntas del periodista Carlos Alsina. "Dar garantías es difícil... El 1 de octubre ustedes garantizaron que no habría urnas y las hubo", apostillaba el entrevistador.

"Nosotros lo que garantizamos es que no habría un referéndum y no hubo un referéndum porque no hubo ni junta electoral ni aparato informático ni recuento válido. Ya sabe que los votos se pusieron un poco a bolillo", respondía Rajoy, intentando quitar hierro a las urnas y a la existencia de miles de papeletas durante la jornada del 1 de octubre.

"¿Qué sentido tiene la intervención policial si no había urnas? Sólo para cumplir con la promesa del Gobierno de que no habría referéndum", le respondía el periodista. "Los operativos policiales no los fija el presidente del Gobierno sino los responsables policiales. A la hora de tomar decisiones, a veces es bueno tomar una, otras veces otra y otras veces, esperar", replicaba Rajoy.

"Cada uno sabe de lo que sabe. Yo de operaciones policiales y de operativos, pues francamente, no sé", proseguía visiblemente nervioso. "Fue usted ministro del Interior", le espetaba el periodista ante su respuesta. "Sí, eso me permite tener, a lo mejor, más conocimiento que otros que lo tienen por ciencia infusa", continuaba Rajoy. "¿Como yo?", inquiría el entrevistador. "No, hombre, no. No me refería a usted. No sea mal pensado", zanjaba el presidente.

Aunque el jefe del Ejecutivo ha asegurado que harán todo lo posible para evitar la investidura de Puigdemont, ha reconocido la incapacidad del Gobierno para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si no hay un "acto administrativo" recurrible por parte de la Mesa del Parlament. Es el órgano de gobierno de la Cámara, con mayoría, quien debe fijar los términos en que se realizará el debate de investidura.

Y si en la resolución de convocatoria del Pleno no consta de forma explícita la fórmula telemática, el Ejecutivo ni los grupos parlamentarios de la oposición pueden recurrir. Por eso, los independentistas están tratando de retrasar todo lo posible la decisión para dejar el menor margen de maniobra posible al Gobierno.