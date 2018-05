El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha garantizado que Mariano Rajoy no dimitirá en ningún caso tras la presentación de la moción de censura del PSOEy ha subrayado que el Ejecutivo se siente "traicionado, sorprendido y desengañado" por Pedro Sánchez.

"El presidente del Gobierno es una persona que no dimite porque lo que cree es que España necesita estabilidad y la estabilidad la da el Gobierno. Puedo asegurar que no dimitirá", ha recalcado en una entrevista en la COPE ante la posibilidad de que pueda barajar esa opción si ve que la moción del PSOE puede prosperar.

Una moción que el Gobierno no entiende después de que el PSOE haya estado apoyando la legalidad en Cataluña. "Sánchez es una persona que un día está en una cosa y otro en otra", ha añadido antes de recordar unas palabras del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en las que, ante la moción de censura de Podemos presentada el año pasado, dijo que este tipo de iniciativas se trabajan y se buscan apoyos antes de presentarla y anunciarla.

Sorprendidos y desengañados

"¡Cómo no vamos a estar sorprendidos y desengañados!", ha resaltado Méndez de Vigo, quien ha lamentado la "ambición" y "ansiedad" de Sánchez por ser presidente y ha advertido de que metió en un "follón" al PSOE y ahora quiere hacerlo con España con la "excusa" de la sentencia del caso Gürtel.

Cree que ha presentado la moción porque no tiene espacio político e iba a haber un debate sobre el estado de la nación en el que él no iba a estar porque no es diputado. A su juicio, si la moción prosperara, Sánchez no convocaría elecciones dadas sus perspectivas en unos comicios.

Méndez de Vigo, que ha hecho hincapié en que en España no hay mociones de censura instrumentales, ha insistido en que si el PSOE no retira la iniciativa que ha presentado, se debatirá y votará en el Congreso porque Rajoy no va a dimitir ni aunque viera que tiene visos de prosperar.

"Claro que iría a perderla en las Cortes. A defender lo hecho y explicar las consecuencias de que saliera adelante. Tenemos cuajo, dignidad y valor y que los españoles juzgaran actitudes", ha apostillado.