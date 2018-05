Rajoy descalifica la moción de Sánchez: "Busca su sitio desde que perdió las elecciones"

Enfado monumental del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la moción de censura presentada este viernes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha cargado de forma muy contundente contra el líder de la oposición porque su maniobra política, dice Rajoy, "perjudica la recuperación económica, va contra la estabilidad" y que "no tiene más objetivo" que hacerle "presidente a cualquier precio y con quien sea".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa, Rajoy ha arremetido contra el paso dado por Sánchez, del que ha dicho que lleva "buscando su sitio en la política española" desde que perdió las elecciones de 2016. "El programa es lo de menos. Cualquier día le veremos pactando con (Carles) Puigdemont", ha sentenciado Rajoy, al que acompañaban siete de sus ministros.

El presidente del Gobierno y líder de los populares ha ninguneado además la razón que ha llevado a Sánchez presentar la moción; la sentencia judicial sobre el caso Gürtel conocida este jueves, que condena al PP y a su extesorero, Luis Bárcenas. Rajoy ha dicho que la moción se basa en una "falsedad" y ha destacado que la sentencia aún no es firme, que va a ser recurrida y que tiene el voto particular del presidente del tribunal. Además, ha insistido, "no se ha condenado a ningún miembro del Gobierno que se pretende ahora censurar".

"Cualquier gobierno con estos apoyos es inviable, el señor Sánchez lo sabe, pero a él le da igual”

"El señor Sánchez carece de autoridad moral para presentar esta moción. ¿Va a presentar su dimisión cuando condenen al PSOE de la Comunidad Valenciana o de los ERE de Andalucía?", ha replicado visiblemente molesto. Preguntado por si cree que su "credibilidad" está dañada tras esta sentencia, Rajoy ha querido zanjar así la cuestión: "¿Quién reparte certificados de credibilidad en España? Yo creo que los ciudadanos. ¿Y quién tiene más credibilidad? ¿El presidente de un partido político que tiene 84 escaños o el que tiene 134?". En este sentido, ha resaltado que hace apenas 72 horas logró la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Dos opciones

En este sentido, Rajoy ha recalcado que Sánchez tienea partir de ahora dos opciones: pactar con Ciudadanos y Podemos a la vez; o pactar con ERC, PDeCAT, Bildu y Compromís. "Cualquier Gobierno constituido con estos apoyos es inviable, Sánchez lo sabe pero le da igual", ha añadido. El líder socialista ha asegurado que antes va a "estabilizar" España y que no rechaza los votos ni de los secesionistas catalanes ni de cualquier otro de los 350 diputados.

El líder socialista ha aclarado que no convocará elecciones de forma inmediata si es presidente. Hará "un gobierno del PSOE", sin cuotas de otras fuerzas políticas, y antes de llamar a las urnas quiere "atender a las urgencias sociales" que las políticas del PP han generado.

"Mientras dependa de mí, es evidente que quiero que (la legislatura) dure cuatro años e intentaré que así sea"

Por su parte, Ciudadanos ha roto su pacto con el Gobierno de Rajoy y su líder, Albert Rivera, ha pedido elecciones anticipadas al considerar que la corrupción ha finiquitado la legislatura y que la situación es "insostenible". "El PP ha liquidado la legislatura", ha recalcado el secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en Valencia. Rajoy se ha negado a tal extremo: "Yo soy partidario de que las elecciones duren 4 años; el tiempo establecido en la Constitución. Mientras dependa de mí, es evidente que quiero que dure cuatro años e intentaré que así sea", ha sentenciado.

Minutos antes de la comparecencia de Rajoy, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha criticado desde la sede de Génova la segunda moción de censura que recibe el presidente de Gobierno tras la presentada por Podemos en junio de 2017. Esta moción "debilita España y da ventaja a aquellos que no apuestan por este país, es decir, al independentismo".