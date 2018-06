Rajoy convoca el congreso de su sucesión el 20 y 21 de julio y dice que no tiene "delfines"

Mariano Rajoy ha anunciado que el congreso extraordinario que elegirá a su sucesor al frente del PP se celebrará los próximos 20 y 21 de julio en Madrid. En su discurso ante la Junta Directiva Nacional del partido reunida este lunes, Rajoy ha dicho que hay que "limitar al máximo el período de transición e interinidad".

"En septiembre, el partido tiene que estar perfectamente organizado para esa etapa de oposición, control y propuestas. Es lo que nos toca", ha dicho. "El Gobierno (del PSOE) tiene falta de credibilidad, lo pinten como lo pinten".

Rajoy ha admitido que un proceso como el que se abre ahora es "cualquier cosa menos fácil" y que hay que evitar que las tensiones lógicas que puedan surgir se prolonguen en el tiempo. Todas las quinielas apuntan a Alberto Núñez Feijóo como favorito, sin que nadie se atreva a descartar a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o la secretaria general, María Dolores de Cospedal. "No olvidemos que debemos actuar con responsabilidad. El partido tiene que salir más unido que hoy", ha pedido Rajoy a los posibles contendientes.

Mensaje a Aznar

El presidente del PP ha insistido en que su última decisión al frente del PP es marcharse y que no tomará ninguna más, en clara alusión a las críticas de José María Aznar y su ofrecimiento a renovar el centro derecha en España. Rajoy ha asegurado que no maniobrará a favor de candidato alguno. "No tengo ni sucesores ni delfines. No podría hacer distingos entre unos y otros, porque todos habéis trabajado conmigo", ha dicho.

Rajoy ha pedido al nuevo presidente que trabaje mano a mano con la militancia. "Sin ella, no somos nada", ha reconocido. Y ha señalado que la persona que tome las riendas del PP debe ofrecer un "renovado compromiso de servicio hacia los españoles".

Los asistentes a la Junta Directiva han brindado una larga ovación a Rajoy antes de su discurso. El ex presidente del Gobierno ha agradecido las muestras de cariño recibidas tras perder la Moncloa en una moción de censura. "Sánchez es el primer presidente que no cuenta con el apoyo de las urnas y eso mina la credibilidad de cualquier iniciativa política", ha señalado.

La Junta Directiva ha anunciado que el comité organizador estará presidido por el eurodiputado Luis de Grandes. Los candidatos, si hay varios, tienen de plazo entre el 18 y 20 de junio para formalizar su candidatura. Son necesarios 100 avales. La campaña electoral interna tendrá lugar entre el 23 de junio y el 4 de julio. Los afiliados que estén al corriente de pago y se hayan escrito previamente votarán el 5 julio.

Calendario y votaciones

La reforma de los estatutos, aprobada hace más de un año, prevé un sistema de doble vuelta para la elección del presidente del PP. El 5 de julio habrá dos urnas. Los militantes votarán por un lado al candidato a presidente del partido y, por otro, a los compromisarios del congreso. Los dos candidatos más votados pasarán como finalistas al congreso.

Si uno de ellos obtiene el 50% de los apoyos, o gana en el 50% del territorio o logra 15 o más puntos de ventaja sobre el segundo aspirante sería proclamado presidente del PP automáticamente. Si no es el caso, el congreso de julio tendrá dos candidatos. El ganador será elegido por los compromisarios. Por eso este sistema no es exactamente primarias. La última palabra es de los compromisarios.

"Hoy empezamos ese camino de vuelta al gobierno", ha dicho Rajoy. "Será con un nuevo líder, pero con los mismos principios, misma fortaleza y vocación de servicio a España".