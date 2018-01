Rajoy anuncia que "intentará" repetir como candidato a presidente del Gobierno

"Mi idea a fecha de hoy es intentar repetir de candidato. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero yo, desde luego, lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección", ha asegurado Mariano Rajoy en una entrevista en Onda Cero. El jefe del Ejecutivo ha despejado dudas en un momento en que en las filas populares se especula con la posible renovación en el PP tras los malos resultados cosechados en las elecciones catalanas. Asimismo, Rajoy ha asegurado que de momento, no va a hacer ninguna remodelación del Gobierno, más allá del nombramiento de José Luis Ayllón como sustituto de Jorge Moragas al frente de su gabinete.

En clave catalana, Rajoy ha dicho que recurrirá al Tribunal Constitucional si la Mesa del Parlament acuerda una fórmula telemática para la investidura de Carles Puigdemont, aunque ha dejado claro que el Gobierno no puede "presentar un recurso porque alguien haga declaraciones en los medios". Por otro lado, ha confirmado que Moncloa ha recibido la carta del presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, aunque aún no ha tenido tiempo de leerla. Tampoco ha querido adelantar qué le responderá.

El presidente del Gobierno también ha tenido palabras para su socio de investidura. "Dejar al PP sin voz en Cataluña no es dejar sólo sin voz al PP, sino a una fuerza del constitucionalismo. Yo le hubiera dado el grupo parlamentario a Ciudadanos", ha sentenciado. Además, ha asegurado que la formación naranja no le ha trasladado formalmente su exigencia de apartar a la senadora Pilar Barreiro -imputada por el caso Púnica- para apoyar los Presupuestos Generales. "Ya veremos cuando me lo digan si realmente me lo dicen", ha sentenciado.

El jefe del Ejecutivo ha negado además ser el responsable último de la presunta financiación ilegal de su partido, que estos días se dirime en los tribunales con el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel. "En esta vida, todos tenemos nuestras responsabilidades y a veces hay colaboradores que hacen lo que no hay que hacer (...) Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y todas las personas que están en esos momentos en los tribunales ya no están en el partido", ha respondido Rajoy.

En este sentido ha dicho que la Ejecutiva valenciana "nunca" le habló de la presunta financiación irregular en esa comunidad. Asimismo, ha defendido al expresidente Francisco Camps, alegando que "siempre ha salido absuelto" y que ya "ha asumido unas responsabilidades políticas durísimas". El jefe del Ejecutivo no ha sabido responder, sin embargo, si Camps mantiene su condición de militante del PP.