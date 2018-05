Rajoy avisa: si se aplica el 155 otra vez será diferente y sin elecciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que "nadie" quiere aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña pero ha advertido que, si hay que ponerlo en marcha otra vez porque se cometen ilegalidades y se mantiene el desafío independentista, tendrá una naturaleza distinta y no incluirá la convocatoria de elecciones, según han informado fuentes 'populares'.

Así lo ha manifestado Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que reúne a la plana mayor del partido en su intervención a puerta cerrada tras verse en el Palacio de la Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el que ha acordado actuar ante cualquier ilegalidad que promueva el nuevo presidente catalán, Quim Torra.

En concreto, Rajoy y Sánchez se han comprometido a "reforzar" su acuerdo político para defender el orden constitucional y ofrecer una respuesta "pactada y proporcional" contra cualquier "intento" de poner en marcha estructuras políticas distintas a las recogidas en la Constitución y el Estatut. Además, han acordado que esta vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se haga extensiva al presupuesto de la Generalitat para garantizar que no se dedican fondos públicos al proyecto secesionista.

El presidente del Gobierno espera que el jueves, día en que se reunirá en el Palacio de la Moncloa con el líder de Cs, Albert Rivera, ese acuerdo sobre Cataluña pase a ser de "tres partidos". Por lo pronto, el presidente del partido naranja ya ha anticipado que acudirá a ese encuentro con "soluciones y acuerdos" para Cataluña y para ver cómo se extiende el 155 porque no se puede "salir corriendo" de esta comunidad autónoma.

"Una frivolidad impropia"

Rajoy ha recordado que el artículo 155 decae cuando el nuevo Gobierno de Cataluña tome posesión y ha criticado -en alusión velada a Rivera pero sin citarle en ningún momento- que se esté hablando de extender ese precepto constitucional, algo que, según ha dicho, es "una frivolidad impropia de dirigentes más o menos asentados", según las fuentes consultadas.

En su discurso, ha defendido la aplicación que se ha realizado del 155 y que ha impedido que sean investidos presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado de la Justicia y en Alemania, Jordi Turull y Jordi Sánchez, en prisión. De hecho, ha mencionado ante los suyos aquel mensaje que Puigdemont envió al exconsejero Toni Comín -fugado en Bélgica- en el que decía "Moncloa triunfa, esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado".

El presidente del Gobierno ha afirmado que ante el desafío independentista abierto en Cataluña hay que defender la unidad de España, la soberanía y la igualdad de los españoles. Y ha recalcado que no se trata de "aprovechar políticamente" este asunto. Además, ha insistido en que en Cataluña no se han tomado decisiones de forma "unilateral" sino que todas las actuaciones han sido consensuadas con el PSOE y Ciudadanos.

De hecho, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha confiado en que este jueves Ciudadanos esté a la "altura" y no se centre en "buscar votos" con este tema. Además, ha indicado que si critica al Gobierno se critica "a sí mismo". "Si dice que el Gobierno ha hecho poco, él también. La autocrítica no forma parte del manual del señor Rivera en este tema", ha apostillado.

Por eso, Maillo ha señalado que espera que el jueves Rivera pase de esas "palabras gruesas" a un acuerdo sobre Cataluña, dejando "a un lado las críticas y pensando más en el interés general del conjunto de los españoles". "El 155 lo aplicó el Gobierno de Rajoy y del PP después de convencer y esperar al PSOE y Ciudadanos", ha recordado.

Cómo sería el nuevo 155

En su intervención a puerta cerrada, el presidente del Gobierno ha señalado que aplicar un nuevo 155 en Cataluña no es lo que le gustaría "a nadie" pero si hay que hacerlo, ha señalado que habrá que ver y consensuar cómo lo hace, y cómo se explica en Europa. A su juicio, conviene que los partidos que tienen "sentido común vayan juntos".

Es más, ha dicho que no es una decisión que se pueda tomar "en un cuarto de hora" ni sería la consecuencia de un "titular brillante ni de una crónica", según han señalado las mismas fuentes consultadas. En cualquier caso, si hay un nuevo 155 no se contempla que incluya unas nuevas elecciones en Cataluña.

En este mismo sentido, Maillo ha dicho que "no parecería muy lógico volver a convocar elecciones cuando las ha habido hace cuatro días". "No parece que tenga mucho sentido", ha señalado, para dejar claro además que no cabe un 155 "preventivo" como el que estaría planteando Ciudadanos.