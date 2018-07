Mariano Rajoy es historia del PP. El ex presidente ha puesto punto y final a 14 años de liderazgo con un discurso de despedida muy personal, sin autocrítica y en el que no ha hecho una sola mención a los aspirantes a sucederle: Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. El ex presidente ha defendido su labor de gobierno, la nobleza de la política y al PP, como el mejor partido de España. Rajoy no ha hablado de corrupción y ha lanzado una indirecta al expresidente José María Aznar asegurando que siempre será un militante del PP "leal".

"Me aparto, pero no me voy. Seré leal", ha dicho.

Rajoy ha tomado la palabra después de las emocionadas intervenciones de Ana Pastor y María Dolores de Cospedal en la apertura del congreso extraordinario más trascendental de la historia reciente del PP. El ex presidente ha escuchado esas palabras con el gesto compungido y tragándose las lágrimas. El PP ha presentado el último discurso de Rajoy con un vídeo en el que se han recordado algunos momentos políticos intercalados con mensajes de despedida de varios líderes mundiales, como la canciller alemana, Angela Merkel; la primera ministra británica, Theresa May; o el presidente de Argentina, Mauricio Macri; entre otros.

"Hoy no estamos en el Gobierno, pero no ha sido por decisión de los españoles. Ha sido una confabulación de perdedores e independentistas"

"Dejamos una España mejor"

A Rajoy le han colocado a su espalda la imagen de un típico campo castellano de cultivo de cereal para su discurso. Todo muy a su estilo. Y un auditorio lleno de 3.082 compromisarios -aparato- entregados. Después de los obligados agradecimientos, lo primero que ha hecho es reivindicar su labor de Gobierno. Rajoy ha destacado la recuperación económica, la lucha contra el desafío separatista y la derrota de ETA como los grandes logros de sus seis años en la Moncloa.

"Dejamos una España mejor de la que nos encontramos", ha dicho. "Hemos dado muchas batallas en defensa de nuestras ideas. Lo hemos hecho en circunstancias de dificultad. Cuando los españoles buscan soluciones, en el PP no nos escondemos".

Como hizo en los días inmediatamente posteriores a la moción de censura, Rajoy ha vuelto a insistir en que ha sido una "confabulación" de perdedores y separatistas lo que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa. "Hoy no estamos en el Gobierno, pero no ha sido por decisión de los españoles", ha dicho. "Ha sido una confabulación de perdedores e independentistas sin más afán, sin mas propósito compartido que acabar con el Gobierno del PP. Se han colado por la puerta de atrás".

La nobleza de la política

Rajoy ha dicho que ha entendido el ejercicio la política "con moderación, con prudencia y valorando las consecuencias de cada decisión". "El gobierno de una empresa, de un partido, de un ayuntamiento o de una nación es ante todo un duro ejercicio de responsabilidad. Se trata de elegir, no lo que te gusta, ni lo que te apetece, ni lo que te sugieren, que de todo hay. Has de elegir lo que se debe hacer, aunque no resulte cómodo, ni mediático, ni popular", ha dicho.

"Recordad lo que ocurrió con el famoso rescate; todo el mundo nos exigía imperiosamente que pidiéramos el rescate. Muchos pesimistas, no se me ocurre otra expresión, no concebían que pudiera existir otro camino para salir del atolladero. Nos quedamos solos, pero acertamos, y gracias a ello España, mientras no la vuelvan a estropear los socialistas, seguirá siendo el país que más crezca entre los grandes de Europa", ha añadido.

"Quienes conocemos la política de verdad, y no la que cuentan de manera deformada algunas series de culto, sabemos que también contiene ilusión, compañerismo, entusiasmo y mucho coraje"

La segunda parte de su intervención ha sido un elogio y defensa de la política. Rajoy ha dicho que ser político es un honor y ha reivindicado la vocación de servicio de cualquier cargo público, desde el alcalde del ayuntamiento más pequeño de España hasta el del presidente del Gobierno. En esta parte, ha obviado las menciones a los casos de corrupción que han castigado al PP.

"La política es una tarea noble, y además imprescindible, y por mal vista que esté por algunos, y por ingrata que parezca a veces, es la mejor oportunidad que se nos brinda para ser útiles a los demás. El ejercicio de la política puede ser en ocasiones amargo e injusto, y seguramente lo es, pero su nobleza compensa. Compensa del esfuerzo, de las rivalidades, de los sinsabores, y de las incomprensiones, que de todo hay", ha dicho. "Y quienes conocemos la política de verdad, y no la que cuentan de manera deformada algunas series de culto, sabemos que también contiene ilusión, compañerismo, entusiasmo y mucho coraje".

En ese sentido, y en una de las partes más emocionantes, ha recordado a los concejales del PP y de otros partidos que fueron asesinados por ETA. "¿Por qué tantos arriesgaron la vida, y por qué tantos la perdieron? ¿Por dinero? ¿Por prestigio? ¿Por poder? No. Todos ellos dieron una batalla por la libertad. Eso es la política", ha dicho. "Y si alguna vez tenéis dudas, o alguien de los aquí presentes las tiene, sobre la nobleza de la política; recordad su ejemplo".

"Es verdad que a la política no le faltan miserias, pero tampoco grandezas, y estas son las que nos importan"

Orgullo de PP y 'Viri'

En la recta final, Rajoy ha subrayado que pertenecer al PP es una de las mejores formas de servir a España. El ex presidente ha parecido hacer varias alusiones, aunque sin mencionarlo, a Aznar que ha cuestionado al partido en el pasado. "Me siento orgulloso de militar en el PP, y emocionado por vuestro apoyo durante mis 14 años como presidente. Os puedo decir que he dado todo lo que he podido, pero también que eso no vale nada comparado con lo mucho que he recibido de vuestra parte", ha afirmado.

Rajoy ha terminado el discurso con unas cariñosas dedicadas a su esposa Elvira, Viri, Fernández, a la que se ha visto visiblemente emocionada. "Durante estos años he faltado a muchas fiestas familiares, a muchas reuniones del colegio, a cumpleaños, a visitas al médico. A todo lo que significa la vida de una familia normal. Y nunca he escuchado un reproche... y si he escuchado alguno, ni me acuerdo", ha dicho. "Mi familia, como la de todos, ha tenido que sufrir las incomodidades y los sinsabores de la política, y ello sin disfrutar casi nunca de las alegrías que algunos hemos disfrutado".