Rajoy se enfrenta a Feijóo y Herrera: abre la puerta a una quita de deuda a las autonomías

Mariano Rajoy ha hecho suya la tesis del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que la única solución al problema de la financiación autonómica pasa, primero, por una quita de la abultada deuda acumulada por comunidades autónomas como Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. Según Hacienda, se están considerando tres escenarios: una quita parcial, una rebaja de costes financieros (tipos de interés) o a un alargamiento de los plazos de pago.

Algo que respaldó el presidente del Gobierno este jueves, a cuatro días de verse con los presidentes autonómicos del PP en un almuerzo en Madrid para hablar de ese asunto, y solo unas horas después de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, volviera a mostrarse contrario a esa formulación porque penaliza a las comunidades que han sido cumplidoras en el objetivo de déficit, como la suya.

Ni quitas de deuda ni premios a las comunidades incumplidoras, insiste Feijóo, porque conllevaría un «riesgo económico y moral importante», además de sentar un precedente negativo para la gestión de las cuentas públicas. «No las recomendamos», recalcó al ser preguntado por la propuesta de reestructurar la deuda a los territorios más castigados por la recesión porque lo considera una medida "no equitativa" con los cumplidores.

Castilla y León. "No pedimos nada excepcional quienes hemos cumplido y hemos tenido capacidad de financiarnos en los mercados"

«Tenemos mucha cautela; es una medida muy arriesgada y que supone un precedente muy complejo para las administraciones públicas y para el buen funcionamiento y entendimiento de la responsabilidad de la gestión», ha señalado el mandatario gallego. "El ministro y todos los presidentes autonómicos creo que estamos de acuerdo en que no es lo mismo cumplir que no cumplir, y que no puede ser más beneficioso incumplir, y más perjudicial incumplir».

Una postura similar a la que mantiene el presidente castellano-leonés, Juan Vicente Herrera, el cual, aunque mantiene un perfil públicamente más bajo que Feijóo, no dudó el miércoles en enviar a la portavoz de su gabinete, Milagros Marcos, a advertir a Montoro que su comunidad exige «igualdad de condiciones para todos y, desde luego, reconocimiento en las mismas condiciones».

Es la premisa que tiene clara la Junta de Castilla y León a la hora de una posible quita a la deuda de las comunidades que pueda aplicar el Gobierno. «No pedimos nada excepcional para quienes hemos cumplido y hemos tenido capacidad de financiarnos en los mercados», subrayó Marcos.

Rajoy avisa al presidente gallego que "como no ayudemos a las autonomías que están en situación lamentable, automáticamente todos estaremos en una situación igual de lamentable"

«Eso no es posible de explicar ni en España, ni a nuestros socios europeos ni en el contexto internacional", cree Núñez Feijóo, pese a lo cual el presidente del Gobierno ha dicho en un almuerzo-coloquio del diario ABC "yo normalmente estoy de acuerdo con el ministro de Economía por la cuenta que me trae".

Mariano Rajoy está de acuerdo en haber instaurado el Fondo de Liquides Autonómico (FLA) porque "si no, hubieran quebrado tres o cuatro comunidad, y el resto lo hubieran hecho después". "Al final, en la vida uno tiene que elegir entre lo malo y lo peor", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

Y cuando se le ha preguntado por las críticas de algunos presidentes de autonomías del PP, como Feijóo, a esa quita, Rajoy ha respondido: "Todo con un objetivo que es salvar a todo porque como no se intente ayudar a los que están en una situación lamentable, automáticamente todos nos pondremos en una situación igual de lamentable".