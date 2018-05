Rajoy y Sánchez ofrecerán elecciones este año para ganar la moción de censura

La crisis política abierta por la sentencia del caso Gürtel está a punto tumbar a Mariano Rajoy. Por primera vez desde que Pedro Sánchez anunciara la moción de censura, la sensación generalizada tanto en el Gobierno como en el PP es que el secretario General del PSOE está en disposición de reunir el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, ganar la moción y la Moncloa.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, abre este jueves el debate en el Congreso. Su discurso es para argumentar los motivos que llevan al grupo socialista a proponer un cambio de Gobierno. A continuación, Sánchez presentará su programa. Según ha sabido Vozpópuli, el rumor que circula por varias federaciones socialistas es que el líder del PSOE tiene previsto convocar elecciones anticipadas a mediados de octubre. Sánchez baraja como fecha probable el 21 de octubre, pero podría ser el 14 de ese mismo mes. Un anuncio de este tipo presionaría a Ciudadanos, que exige las urnas de forma inmediata, pero discrepa de la candidatura de Sánchez.

Legislatura acabada

Fuentes consultadas por este periódico sostienen que Rajoy puede imitar esta estrategia. “El presidente hará lo que sea necesario para que no caiga el Gobierno”, dicen desde Moncloa. La teoría más extendida entre las personas cercanas al presidente es que Rajoy sopesa dar por finalizada la legislatura en su réplica a Sánchez. El jefe del Ejecutivo se comprometería además a llamar a las urnas en otoño. El objetivo de Rajoy es desactivar los apoyos a la moción y pilotar la nueva cita con las urnas desde la Moncloa.

La única realidad es que todo está en el aire. Hay mucho ruido. Y un sinfín de especulaciones. Sánchez sólo tiene garantizados los apoyos de Unidos Podemos y Compromís, insuficientes para ganar. Pero se da por supuesto que ERC, PDeCAT y Bildu votarán a favor de la moción. Si Ciudadanos no se mueve del no, algo que es improbable pero no imposible, la suerte está en manos del PNV. El sentido del voto de los cinco diputados del grupo vasco se decidirá el jueves por la mañana tras escuchar el discurso de Sánchez. En caso de que apoyen la moción, el secretario general del PSOE será el próximo presidente el Gobierno.

La tensión en el PP y en varios altos cargos del Ejecutivo era más que evidente a última hora del miércoles. Los mensajes de Génova que sugieren un bloqueo de los Presupuestos en el Senado eran la prueba del nerviosismo en las filas populares. Es cierto que el PNV ha cobrado una suculenta factura al PP por su apoyo a los Presupuestos hace sólo una semana. Pero en Moncloa no se fían. La lectura que hace el Gobierno es que el PNV y los partidos separatistas quieren protegerse de Ciudadanos. Y que si no es ahora, habrá otra moción de censura instrumental para ir a elecciones.

“Consideran que es más útil apoyar la moción del PSOE y demorar lo que se pueda las elecciones, que esperar a que termine habiendo acuerdo sobre una moción instrumental que nos aboque a las urnas”, dicen desde el Gobierno.

Imposible gobernar con 84 escaños

Pero esta interpretación choca con la intención de Sánchez de convocar elecciones cuanto antes. En la reunión que Ábalos mantuvo con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el dirigente socialista le trasladó que el PSOE es consciente de que es imposible gobernar con 84 diputados. Y que lo normal es celebrar elecciones lo antes posible.

El único límite que pusieron los barones es cualquier concesión a los separatistas. "El PSOE tampoco va a permitir el desgaste de un gobierno sostenido por independentistas", dicen fuentes socialistas que prevén una convocatoria electoral rápida. La presión de Podemos y el separatismo hace inviable el Gobierno y afectaría a la credibilidad del PSOE en otras comunidades a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales.

La carta electoral es la que también se guarda Rajoy. La otra es dimitir. La dimisión del presidente, que haría decaer la moción de Sánchez, puede producirse en cualquier momento antes de la votación, prevista para el viernes al mediodía.

Sólo el círculo más cercano al presidente conoce los planes de Rajoy. Los más fieles del PP confían en que retenga el Gobierno. El presidente baraja, por un lado, aceptar que la legislatura ha terminado y, por otro, anunciar elecciones este año. Ante la tesitura de urnas con unos o con otros, Rajoy confía en que Ciudadanos y el PNV no respalden la moción y le dejen conducir el gobierno hasta los nuevos comicios.