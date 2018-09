¿Por qué Rajoy y Sánchez ocultan el informe de la Alta Inspección sobre adoctrinamiento?

La decisión del Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá de no hacer público el informe que la Alta Inspección Educativa elaboró sobre el adoctrinamiento en los libros de texto que se utilizan en la escuela catalana ha provocado el rechazo de Ciudadanos y de algunos sindicatos y organizaciones que denuncian la existencia de prácticas encaminadas a inculcar las tesis independentistas entre el alumnado.

Según el departamento que lidera Celaá, "el Gobierno no puede asumir sus contenidos ni los hará públicos, como tampoco asumió ni hizo públicos el Ministerio anterior, que fue quien los encargó". Y se reafirma en que no los divulgará los documentos dada "la falta de rigor" y de conclusiones "rigurosas".

Celaá reconoce que encontraron el informe 'desaparecido' "hace unas semanas"

El pasado 5 de marzo, este diario preguntó a fuentes ministeriales dónde estaba el trabajo realizado por la Alta Inspección, ya que, según informantes cercanos al mismo departamento, el trabajo había sido entregado al equipo del exministro Méndez de Vigo hace siete meses. "Lo estamos buscando", aseguraron. Sin embargo, después de que El Mundo se hiciese eco de la existencia del estudio este lunes, Celaá ha reconocido "que los encontraron hace unas semanas".

"Los manuales se escogieron sin especificar criterio alguno y son solo una pequeña parte de los utilizados en las comunidades autónomas", según explica desde Educación. Además, en numerosos casos, el texto contiene "análisis contradictorios" de un mismo libro, por lo que esto "hace imposible llegar a conclusiones rigurosas". El documento, añaden, no especifica tampoco "quiénes fueron los autores del estudio ni cuántas personas participaron en él" ni consta la metodología seguida.

Desde el PP, que estando en el Gobierno tampoco sacó a la luz el famoso informe, han anunciado una ofensiva a nivel político para "reforzar" las competencias del Estado en el terreno educativo en todas las autonomías para evitar que se haya "adoctrinamiento".

El aplauso del PDeCAT: "Son 'fake news'"

Así las cosas, mientras el independentismo celebra que el Gobierno no quiera hacer públicos los documentos, en Ciudadanos critican duramente la decisión del Gobierno. El líder de de la formación naranja, Albert Rivera, se ha referido al presidente del Gobierno como "doctor Sánchez" para criticarle que evite la publicación del informe sobre "adoctrinamiento" en la escuela catalana escudándose en que "no tiene rigor".

"¿Tiene más rigor Quim Torra, que nos llama bestias taradas a los españoles?", ha preguntado Rivera durante la reunión de su grupo parlamentario. Después ha acusado tanto al PP de Rajoy como al Ejecutivo de Sánchez de permitir ese adoctrinamiento a cambio, entre otras cosas, "de un puñado de escaños". En el otro extremo, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha aplaudido la decisión de Celaá porque, según su partido, el adoctrinamiento en las escuelas catalanas es "una de las 'fake news' que el nacionalismo español intenta construir".

"No existe", ha asegurado. Prueba de ello, ha ironizado,es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien ha descrito como "la máxima expresión del fracaso de esa política [de adoctrinamiento]", ya que "estudió en Cataluña" y se ha convertido en "el líder nacionalista español" en la comunidad.

En la misma línea, el sindicato Asociación por la Mejora de la Enseñanza Secundaria en Cataluña (AMES) ha criticado que el exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo y la actual titular de esta cartera, Isabel Celaá, hayan "ocultado" e "ignorado" el informe encargado a la Alta Inspección del Estado, dependiente de este departamento, que alerta del "adoctrinamiento político partidista" en varios libros de texto en Cataluña.

Reproches a Celaá y Méndez de Vigo

Desde el sindicato recuerdan que el ex ministro, en virtud de la aplicación del artículo 155, ocupó a su vez el cargo de consejero de Enseñanza de Cataluña y que "no tomó ninguna medida para que los niños castellanohablantes, que son más de la mitad de los alumnos, pudieran acceder a los centros educativos utilizando su lengua materna". Además, dicen que no cambió a ninguno de los directores de los Servicios Territoriales de Enseñanza de Cataluña, por lo que nada cambió en la gestión académica y administrativa de los centros.

Méndez de Vigo no cambió a ninguno de los directores de los Servicios Territoriales de Enseñanza de Cataluña, por lo que nada cambió en la gestión académica y administrativa de los centros"

"No defendió, en las sesiones encaminadas al Pacto de Estado por la Educación, el mantenimiento de las evaluaciones finales establecidas en la actual Ley de Educación (LOE-LOMCE), una medida indispensable para evitar el adoctrinamiento y para asegurar el uso del castellano como lengua vehicular en todos los centros", denuncian. Por todo ello, consideran que Méndez de Vigo no puede seguir ostentando por más tiempo su actual nuevo cargo de presidente de la Comisión de Educación del Partido Popular en la Cámara Baja.

En cuanto a la actual ministra, AMES afea que Celaá "anunció el pasado 10 de julio, en la Comisión de Educación del Congreso, que buscaría el referido informe de la Alta Inspección". "No se entiende que haya estado dos meses sin decir nada al respecto ni que cuando por fin lo hizo, se haya limitado a rechazarlo por una no demostrada falta de 'rigor científico'".

Por ello, insisten, es necesario que la ministra tome las medidas indispensables para la mejora de la enseñanza y para disipar cualquier duda sobre la independencia de su gestión respecto a otras fuerzas políticas interesadas en que nada cambie en los libros de texto de nuestros niños y adolescentes.