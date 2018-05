Rajoy temió que Rivera 'tumbara' el Presupuesto y mando a Maíllo a calmarlo

Albert Rivera descolocó este miércoles al Gobierno con su sorprendente "ruptura"; tanto, que Mariano Rajoy entendió que la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 estaba en peligro y encargó al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que fuera raudo a hablar con su interlocutor habitual en Ciudadanos, el secretario general, José Manuel Villegas, "a ver qué pasaba", según confirman a Vozpópuli fuentes populares.

Villegas calmó a Maíllo, en el sentido de que la ruptura era solo respecto a la aplicación del 155 en Cataluña, no a los Presupuestos o a la investidura de Ángel Garrido como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid tras la tormentosa dimisión de Cristina Cifuentes, explican las mismas fuentes.

La escena se produjo en el Congreso donde, minutos antes, Rajoy acababa de protagonizar un rifirrafe parlamentario con Rivera, y da idea de la tensión que preside en estos momentos la relación entre los dos partidos socios de gobierno por el protagonismo del tercero el liza, el PNV.

El orígen de la trifulca es la "dejación de funciones" del Gobierno por no haber recurrido al TC el voto delegado de Puigdemont y Comín, pero viene de cuatro meses atrás

El líder de Ciudadanos está viendo como el PP se ha atrevido, incluso, a romper el pacto de sostenibilidad de las pensiones para granjearse el apoyo peneuvista, y teme que la decisión de la Moncloa de no recurrir el voto delegado del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del exconseller Alfonso Comín, sea una cesión a los peneuvistas, y no está dispuesto.

El asunto es que el presidente de Ciudadanos no se lo dijo a Rajoy durante la pregunta parlamentaria, sino que esperó a su salida del Hemiciclo y lo contó a los periodistas, desatando la alarma del PP, que se temió: presupuestos devueltos al Gobierno y fin de la legislatura.

"Hasta aquí hemos llegado con esta situación displicente", dijoRivera, quejoso de que Rajoy no le haya informado personalmente en cuatro meses -sí lo ha hecho con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez-. A su juicio, el Gobierno ha entrado en una espiral de "dejación de funciones" en Cataluña, que puede incrementarse en las próximas semanas por la necesidad de los votos del PNV para apoyar el Presupuesto.

Los populares no se achantaron y Maíllo inmediatamente instó al líder naranja a dejar las "pataletas" de niño pequeño y hacer política con mayúsculas en un asunto que afecta a la estabilidad del Estado.