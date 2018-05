Rajoy resiste la presión del PNV para dejar que Torra nombre consellers presos y huidos

Horas de infarto en el Congreso. El PNV se juega mucho en su apoyo, este miércoles, a los Presupuestos Generales del Estado 2018 mientras esté vigente el 155 en Cataluña, lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer; tanto se juegan que, según ha podido saber Vozpópuli, los nacionalistas vascos presionaron para que el Gobierno publicara este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nombramiento de los dos consellers presos, Josep Rull y Jordi Turull, y el de los dos huídos en Bruselas, Antoni Comín y Lluis Puig.

Sería algo exclusivamente "simbólico", una vez que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya ha denegado el permiso de salida de prisión para la toma de posesión, pero en La Moncloa lo ven "muy peligroso" porque no dudan de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se las ingeniaría para hacerlo entre las cuatro paredes de la cárcel de Estremera; eso, sin contar la parafernalia de la otra toma de posesión, la de Comín y Puig con Torra de testigo. Un espectáculo inadmisible para el Estado.

Así que, más allá de la discusión jurídica sobre si es obligatoria o no la publicación -que la decidirán los tribunales-, la respuesta de Mariano Rajoy al PNV ha sido no; no está dispuesto, según ha podido saber Vozpópuli en fuentes gubernamentales, porque "le damos el discurso hecho a Albert Rivera".

El PNV está "modulando sus tiempos" avisa uno de los socios canarios del PP, buen conocedor de que los nacionalistas vascos no ceden hasta el último segundo

El PNV ha jugado su última carta y, a pesar de todo, está dispuesto a respaldar las cuentas públicas del Estado porque el País Vasco se juega mucho económicamente en ello. Lo que pasa es que "tiene que modular sus tiempos", asegura a este periódico uno de los dos diputados canarios que también van a apoyar los presupuestos en alusión a la escenificación de ese apoyo.

De ahí que el máximo órgano peneuvista, el Euskadi Buru Batzar (EBB) sacara el lunes por la noche un comunicado que es un prodigio de ambigüedad calculada: aunque su objetivo "prioritario" es desactivar el 155 en Cataluña, el presupuesto tiene mucha "relevancia" para su territorio y hasta "el último minuto" no dirán que van a votar. Eso sí, el PNV se declaraba dispuesto a dedicar "los mejores esfuerzos" a desatascar el problema catalán hasta este mediodía.

Ese comunicado del lunes preocupó mucho a La Moncloa y al PP porque conocen las presiones que están sufriendo el presidente de ese partido, Andoni Ortúzar, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, por parte del sector más duro de su partido, encabezado por portavoz en el Parlamento Vasco y líder del partido en Guipúzcoa, Joseba Egíbar, y por EH-Bildu y los sindicatos abertzales. Creen que no se puede apoyar a un PP que ha roto el autogobierno catalán.

Ortúzar y Urkullu se están empleando a fondo para hacer ver a los duros del PNV de que si ' tumban' los presupuestos el ganador será su particular 'bestia negra', Ciudadanos

El gran argumento de réplica por parte de Ortúzar y Urkullu es que, si este miércoles tumban las cuentas públicas, no está en juego solo la ansiada subida de las pensiones al ritmo del IPC en 2018 -un 1,6%- y también en 2019, es que la legislatura habrá acabado y eso favorecerá a su particular bestia negra, Ciudadanos, que podría ganar hoy las Elecciones Generales a un PP en horas muy bajas.

Quizá por eso cuando, este martes, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, deslizó la idea de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "era consciente de las consecuencias" de nombrar consellers presos y huidos, en La Moncloa respiraron aliviados.