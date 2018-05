La pinza Rajoy-Junqueras bloquea el Govern con presos de Torra

Mariano Rajoy mantiene el pulso a Quim Torra. Desde el sábado ha impedido que el Diario Oficial de la Generalitat (DOG) publique la composición del Govern que incluye presos y fugados. El 'president' optó este miércoles por aplazar la toma de posesión de su Ejecutivo sine die. Maniatado y estupefacto, ha encargado un dictamen a la Comisión Jurídica de la Generalitat con el objeto incluso de proceder jurídicamente contra el Gobierno central. "Es un acto debido, no caben interpretaciones", señaló el 'president'.

El artículo 155 seguirá vigente hasta que no se haya nombrado en Cataluña un Gobierno viable. Torra se ha empeñado en ignorar la legalidad y no ceder ante Rajoy. Son órdenes de Puigdemont, cuya única estrategia se basa en en agitar de forma permanente el choque con el Estado. Una escaramuza interminable que le permite seguir políticamente vivo.

Consejeras en Madrid

Sin su publicación en el Diario Oficial, el Govern no existe. Hasta que no se retiren los nombres de los presos, Rull y Turull, y de los fugados, Comin y Puig, Rajoy no dará luz verde. Un bloqueo en toda regla, al que se ha sumado, en forma indirecta, ERC.

Teresa Jordà y Ester Capella, las dos diputadas republicanas designadas consejeras, ya advirtieron que no estarían en la Generalitat este miércoles para una posible toma de posesión. "Tienen que estar aquí, en el Congreso", dijo un desafiante Joan Tardá, portavoz de ERC. "Quizás sus votos sean necesarios para tumbar los presupuestos". Una añagaza. Una muestra más del pulso que mantienen Junqueras y Torra. ERC no comparte los argumentos del valido de Puigdfemont. "Las instituciones están por encima de las personas", añadió Tardà.

Los presos de ERC se negaron desde el primer momento a ser restituidos en el Ejecutivo. Persiguen una solución rápida al actual embrollo. Obstinarse en la designación de consejeros imposibles tan sólo eterniza la situación, comentan, cada vez con más fuerza. En este sentido, Rajoy y Junqueras buscan lo mismo, con objetivos bien diferentes. El presidente del Gobierno quiere salir cuanto antes del escenario catalán. El preso de Estremera defiende una cierta normalización política, que incluso beneficie la estrategia de defensa de los presos.

Torra se ha quedado sin su Govern ilegal y colgado de la brocha. No tiene más salida que dar un paso atrás, cambiar la alineación del Ejecutivo e incorporar a miembros sin problemas. El abnquillo de los suplentes incluso está nombrado. Elsa Artadi sería la sustituta de Turull al frente de la cartera de Prsidencia, el eje central del Gabinete.

El problema ahora para le nuevo 'president' estriba en vestir bien su rectificación in ofrecer la imagen de una derrota. Saénz de Santamaría dejó bien claro en el Congreso que las cosas han de hacerse bien y que si Torra queiere normalidad "ya sabe lo que tiene que hacer". Quizás haya novedades en las próximas horas. Antes del viernes, para cuando se prevé un pleno del Parlament. Torra aguarda órdenes de Berlín.