Rajoy, sobre Gürtel y Zaplana: "El PP es mucho más que diez o quince casos aislados"

"El PP es mucho más que diez o quince casos aislados". Así ha defendido el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, al Partido Popular minutos antes de que se conociera la sentencia de la trama Gürtel.

"Esos acontecimientos a los que usted se refiere nos hacen mucho daño. Son casos de hace muchos años. Esto de la Gürtel se abrió en el año 2009, por tanto se trata de cosas anteriores a 2009 y el otro caso que me habla usted (Eduardo Zaplana) habla del año 'noventa y tantos'. Nos hace mucho daño", ha señalado en una entrevista en Herrera en la Onda.

En esta línea, ha defendido que el PP lleva "muchos años gobernando" y en "la mayoría" de las administraciones en las que está y ha estado "no se han generado esas situaciones", que a su juicio, "son lamentables". "Haremos lo posible y lo imposible para evitar que estas cosas vuelvan a suceder", ha asegurado.

Haremos lo posible y lo imposible para evitar que estas cosas vuelvan a suceder Mariano Rajoy

Sobre el particular de Zaplana, al que no ha mencionado por su nombre, Rajoy ha reconocido que "nunca" le habría "gustado" que "este tipo de noticia apareciese en los medios de comunicación" y ha declinado más comentarios porque, según ha afirmado, no puede hablar de lo que no conoce.

"No puedo emitir un juicio de valor hasta que sepa exactamente lo que ha ocurrido, porque toda la investigación está bajo secreto de sumario y se publican unas cosas y otras diferentes y a estas alturas, creo que la gente tiene derecho a un juicio justo, no sólo ante los tribunales sino también ante el resto de sus compatriotas", ha apostillado.