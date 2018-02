Rajoy: "Si alguien me muestra una factura pagada por el FLA para el independentismo, rectificaré"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado este jueves no tener conocimiento de que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) haya pagado alguna factura para financiar el proceso independentista catalán, pero se ha mostrado dispuesto a rectificar esa apreciación si alguien le demuestra lo contrario.

Rajoy, en su intervención en el Foro ABC y después del enfrentamiento dialéctico que tuvo ayer en el pleno del Congreso con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre el supuesto desvío de fondos del FLA para financiar el referéndum del 1 de octubre, ha vuelto a defender los beneficios de este fondo.

Gracias al mismo, cree que se evitó la quiebra de España y se propició el mantenimiento de muchas empresas y empleos.

A renglón seguido, ha explicado el funcionamiento del FLA detallando que el dinero no se da directamente a las comunidades, sino a los proveedores que no cobraban y a los acreedores.

"Lo que yo he querido decir es que es evidente, y a ver si todos tenemos un poco de buena fe, que el Gobierno de España no se dedica a dar dinero para que se haga un referéndum como éste", ha precisado.Por tanto, ha reiterado que él no tiene ningún conocimiento de que se haya producido. "Y si se ha producido, agradezco que alguien me dé la factura que demuestra que eso ha tenido lugar, en cuyo caso rectificaré y diré que, evidentemente, aquí ha habido un fraude", ha asegurado.Para él, "lo terrible" es que en un asunto de tanta trascendencia como el de la situación en Cataluña se esté discutiendo sobre una factura. "Cada uno puede hacer lo que estime oportuno y conveniente, pero yo, desde luego, crean ustedes que tengo la conciencia muy tranquila", ha asegurado.Y ha proseguido: "Si alguien se cree que yo he pagado una factura, y además, como saben, no pago las facturas -ha apostillado-, para pagar el referéndum, francamente pues es que no está muy bien".Rajoy ha defendido el momento elegido para aplicar el artículo 155 de la Constitución ante la situación en Cataluña y ha asumido que pueda haber opiniones dispares al respecto y sobre el alcance de su aplicación.En concreto, al plantearle por qué no se intervino TV3, ha respondido que él no puede hacer todo lo que desee y aplicó lo que decidieron en el Senado la mayoría de los grupos.