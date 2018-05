Rajoy une a Ciudadanos y PNV en un pacto contra natura que evita adelantar elecciones

Mariano Rajoy se salió con la suya. Ya tiene Presupuestos Generales del Estado 2018 -realmente los tendrá a mediados de junio, cuando vuelvan del Senado- y eso le va a permitir no tener que adelantar elecciones generales hasta, por lo menos, otoño de 2019. Lo ha hecho con un pacto realmente complicado que ha unido a dos partidos antagónicos, Ciudadanos y PNV; tanto, que la legislatura estuvo en el aire hasta este miércoles, al filo de las 16.00, cuando el PNV formalizó su apoyo a las cuentas públicas por "responsabilidad".

Consciente de que ese apoyo supone una flagrante contradicción con su "no negociaremos los presupuestos mientras haya 155 en Cataluña", el portavoz peneuvista en el Congreso, Aitor Esteban, hizo verdadero encaje de bolillos para explicar que tienen información de que el levantamiento del 155 es "inminente" y, de haberse negado a apoyarle, habrían obligado a Rajoy a adelantar elecciones.

Esteban se preguntó en voz alta a quién beneficiaría que su partido 'tumbe' los presupuestos: Paradójicamente al otro socio del PP, Albert Rivera. Y precisamente esos comicios anticipados con victoria de Ciudadanos crearía "un escenario muy preocupante en España". "¿Para qué íbamos a hacer eso? ¿Para excitar el nacionalismo español más rampante? ¿Para ir a un choque de trenes?, explicó Esteban poco después de que hablara el órgano de decisión del PNV, Euzkadi Buru Batzar.

El presidente del Gobierno convocará para junio el Debate sobre el estado de la Nación y al Consejo de Política Fiscal y Financiera para retomar la 'normalidad' institucional de España

Ya respiran tranquilos en La Moncloa y en la sede nacional del PP después de meses de zozobra porque, primero, veían que se cumplía el plazo para convocar elecciones en Cataluña sin haber investido a un candidato por el empecinamiento soberanista en que fuera Carles Puigdemont, y luego porque el nuevo president de la Generalitat, Quim Torra, no puso las cosas fáciles retando al Estado a responder por su tozudez en nombrar a dos consllers presos y otros dos huídos a Bruselas.

A partir de ahora, Rajoy va a intentar estabilizar a los dos 'enfermos', Gobierno y partido. Convocará en las próximas semanas el Debate sobre el estado de la Nación -a poder ser ya sin 155 en Cataluña- para junio, según adelantó él mismo al término de la votación presupuestaria, y una primera ronda del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este mismo mayo para abordar el otro gran problema nacional junto con el de las pensiones, el desequilibrio de las cuentas de las autonomías.

Y en el plano partidario,el presidente del Gobierno tendrá que elegir a los cabezas de lista para las grandes capitales y comunidades autónomas -menos los que ya se conocen, caso de Isabel Bonig en la Comunidad Valenciana, o Juan Manuel Moreno Bonilla para la Junta de Andalucía, y los candidatos a alcalde de las ocho capitales andaluzas-, junto a la candidatura europea del PP en las elecciones del 26 de mayo de 2019.

"Esta es una de las noticias que no me hubiera gustado que se produjera", dijo el presidente del Gobierno respecto a la detención del exministro y exportavoz del Grupo Popular Eduardo Zaplana

El presidente del Gobierno dijo a los periodistas en rueda de prensa tras concluir el pleno que la detención del exministro y exportavoz del Grupo Popular (2004-2008), Eduardo Zaplana, "es una de las noticias que me hubiera gustado que no se produjera", aunque no quiso valorar más lo ocurrido porque aseguró desconocer los detalles de la operación policial.

Rajoy compareció visiblemente satisfecho de lo ocurrido en el Congreso este miércoles porque eso garantiza, explicó, la recuperación económica y da confianza al país. Por eso restó importancia al hecho de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no se saludara con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al finalizar la votación; es "una anécdota", dijo, y hay que quedarse con la aprobación de las cuentas públicas para 2018.

Y respecto a la toma de posesión del nuevo Govern en Cataluña, el jefe del Ejecutivo dijo que se producirá en cuanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, nombre unos consellers en disposición de cumplir sus funciones, ni encarcelados ni huidos de la Justicia.

Asegura que no tiene los "input" procedentes de Cataluña de los que el portavoz del PNV habló en rueda de prensa, en el sentido de que va a renunciar a nombrar a Antoni Comín, Lluis Puig, Josep Rull y Jordi Turull, y además el presidente del Gobierno "no puede guiarse por input", advirtió, sino por hechos constatables.

Lo que sí tiene claro Mariano Rajoy es que no va a autorizar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de esos nombramientos porque "¿Se puede ser conseller de Sanidad y vivir en Bruselas?", preguntó en alusión a Comín. Evidentemente no, respondió él mismo, "es de sentido común", que es lo que le pide a Torra en el ejercicio del cargo de president de la Generalitat.