Rafael Mayoral: "Si yo hubiera sido presidente, hubiera propuesto a otra fiscal general del Estado"

El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, aseguró la noche de este martes que si él hubiese sido presidente del Gobierno, "hubiera propuesto a otra fiscal general del Estado" en lugar de la exministra Dolores Delgado.

El diputado 'morado' hizo esta afirmación en 'La noche en 24 horas', de RTVE, donde fue preguntado, además, por las supuestas disculpas que pidió la exministra de Justicia y ahora líder de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado. "Yo no lo sé [si pidió disculpas], a mí me lo han contado y yo me lo he creído", espetó Mayoral.

"Si yo hubiera sido presidente del Gobierno, hubiera propuesto a otra fiscal general del Estado, pero es que nosotros no tenemos la presidencia del Gobierno", recordó la pasada noche.

.@MayoralRafa (Unidas Podemos), sobre si Dolores Delgado pidió perdón: "Yo no lo sé, a mí me lo han contado y yo me lo he creído (...) Si yo hubiera sido presidente del Gobierno hubiera propuesto a otra Fiscal General del Estado".#LaNoche24h📺https://t.co/suqauNzhdkpic.twitter.com/ScJIMBHZ0J — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) February 18, 2020

Las discrepancias entre el PSOE y su socio de Gobierno, Unidas Podemos, en relación al nombramiento de Delgado para este cargo tras la investidura, se han sucedido desde que el Ejecutivo la propuso el pasado 13 de enero.

De las críticas a la defensa de Delgado

El líder de la formación 'morada', Pablo Iglesias, lanzó duras críticas contra la exministra en el pasado por su relación con el excomisario José Manuel Villarejo. Sin embargo, el dirigente de Unidas Podemos aseguró que "Delgado pidió disculpas y demostró su compromiso en su lucha contra las cloacas", unas disculpas que nunca se hicieron públicas.

De pedir su dimisión, la opinión de Iglesias pasó a concordar con la de los socialistas. Tras se nombrado vicepresidente segundo del Ejecutivo, afirmó que confiaba en que Delgado actuase "con el principio de autonomía" que le exige el cargo. "Todos los jueces y todos los fiscales tienen su ideología", señaló, y aseveró que está seguro de que "su ideología nunca estará por encima del derecho".